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HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:39 - 20 Οκτ 2025

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Reporter.gr Newsroom
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Τρία (3) σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα παρέδωσε η HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο της Κηφισιάς.

Η προσφορά αποσκοπεί στη θωράκιση αυτού του πολύτιμου φυσικού πνεύμονα της Αττικής και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλιών που λαμβάνει η HELLENiQ ENERGY για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της δασοπροστασίας, ιδιαίτερα μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια πολλές περιοχές της χώρας.

Τα τρία νέα πυροσβεστικά οχήματα αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Σ.Π.Α.Π., επιτρέποντας ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όσο και για δράσεις πρόληψης και περιπολίας κατά τους θερινούς μήνες, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στη μεταφορά νερού και υλικών για αναδασωτικές εργασίες, ενισχύοντας την προσπάθεια αποκατάστασης και ανάπλασης του πολύτιμου δασικού πλούτου της περιοχής.

Η HELLENiQ ENERGY με την προσφορά της επιδιώκει να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας ασπίδας προστασίας γύρω από το Πεντελικό Όρος, ώστε οι μελλοντικές γενιές να συνεχίσουν να απολαμβάνουν έναν υγιή δασικό χώρο που θα αποτελεί διαρκή πηγή ζωής!

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά την τελετή παράδοσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η HELLENiQ ENERGY έχει διαχρονικά σταθεί στο πλευρό της Πολιτείας σε κρίσιμες στιγμές. Στηρίξαμε δράσεις πολιτικής προστασίας, ή άμεσες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που έπρεπε να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές. Η νέα πρωτοβουλία μας για δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων, έγινε αναγνωρίζοντας τη σημασία του Πεντελικού Όρους ως ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας. Η ανάγκη για την προστασία του, αλλά και για την ανάπλασή του, είναι επιτακτική και αποτελεί επένδυση στο μέλλον και στην ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων κατοίκων του Λεκανοπεδίου.»

O Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY να δωρίσει τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα προς τον Σ.Π.Α.Π. αποτελεί πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ευθύνη μόνο του κράτους ή της αυτοδιοίκησης, αλλά κοινή υποχρέωση όλων μας. Η συγκεκριμένη δωρεά ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων-μελών του Συνδέσμου, διευκολύνοντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε καταστάσεις κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς η υπεύθυνη εταιρική δράση μπορεί να αφήνει απτό και διαρκές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη HELLENiQ ENERGY για τη σταθερή της στήριξη και για τη συνέπεια,με την οποία αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να μετατραπεί σε πράξη πραγματικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.»

Επισημαίνεται ότι, ο Σύνδεσμος για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί διαδημοτικό φορέα με μέλη τους δήμους της ευρύτερης περιοχής του Πεντελικού. Έχει ως αποστολή την προστασία, αποκατάσταση και ανάπλαση του ορεινού όγκου, μέσα από συντονισμένες δράσεις δασοπροστασίας, πρόληψης πυρκαγιών, αναδασώσεων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Με πολυετή δράση και σημαντική εμπειρία, ο Σ.Π.Α.Π. έχει καταστεί πυλώνας στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής.

Με τη πρωτοβουλία ενίσχυσης του έργου του Συνδέσμου με τρία (3) σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα, η HELLENiQ ENERGY επιβεβαιώνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη της κοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της, εκτιμώντας πως η ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στη φύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.

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