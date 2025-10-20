Η Ουκρανία αναζητά «παράκαμψη της αναμονής» για τα Patriot με τη βοήθεια του Λευκού Οίκου

Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν συμβόλαιο για 25 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα Patriot είναι, όπως αναφέρει το Politico, ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα άμυνας απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στοχεύουν το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας. Ωστόσο, η παράδοσή τους θα χρειαστεί χρόνια, καθώς το Κίεβο θα πρέπει να περιμένει στη σειρά πίσω από άλλους πελάτες, όπως είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους την Κυριακή.

«Η δυσκολία έγκειται στη σειρά παραγωγής — μια ουρά χωρών που έχουν ήδη υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια. Θα παραλαμβάνουμε αυτά τα 25 συστήματα σταδιακά, σε διαφορετικές ποσότητες κάθε χρόνο», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας:

«Ο Λευκός Οίκος μπορεί να αλλάξει τη σειρά, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση».

Είπε επίσης ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να δώσουν προτεραιότητα στην Ουκρανία έναντι των δικών τους παραδόσεων Patriot ή να στείλουν συστοιχίες που ήδη διαθέτουν.

«Αν όλοι συνεργαστούμε και υπάρξει καλή θέληση, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να μας βοηθήσει ειδικά με αυτά τα αμερικανικά συστήματα που βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες — ώστε να μπορέσουμε να τα λάβουμε εμείς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Κάθε σύστημα κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και τα οικονομικά της Ουκρανίας είναι περιορισμένα. Το Κίεβο ελπίζει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ένα δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί μέσω παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ένα σχέδιο που εξετάζεται από τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Φυσικά, πρέπει να εργαστούμε και πάνω σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 διμερείς συμφωνίες ασφαλείας με διάφορες χώρες. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε κεφάλαια και να πραγματοποιήσουμε προκαταβολές· και στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, αυτό είναι εφικτό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ένας τρίτος τρόπος είναι η Λίστα Προτεραιότητας Απαιτήσεων της Ουκρανίας (Prioritized Ukraine Requirements List) — μια πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ, μέσω της οποίας οι σύμμαχοι μπορούν να αγοράζουν όπλα από τις ΗΠΑ για να τα παραδίδουν στην Ουκρανία. Επί Ντόναλντ Τραμπ, οι νέες αποστολές στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί δραστικά.

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική, διότι μας επιτρέπει να αγοράζουμε τα απαραίτητα αμερικανικά όπλα —ιδίως πυραύλους για τα συστήματα Patriot και ορισμένα άλλα— και ταυτόχρονα ενισχύει τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα», κατέληξε ο Ζελένσκι.