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Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η κυριαρχία δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση - Μοναδική διαφορά η ΑΟΖ
Πολιτική
18:57 - 20 Οκτ 2025

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η κυριαρχία δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση - Μοναδική διαφορά η ΑΟΖ

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα ότι η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας αποτελεί τη μοναδική διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε με έμφαση ότι ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου, απορρίπτοντας κάθε τουρκική επιδίωξη διεύρυνσης της ατζέντας σε θέματα που αφορούν εθνικά δικαιώματα.

Επικαιρότητα, Γάζα και Ανατολική Μεσόγειος στην ατζέντα

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις, καθώς και σε μια ευρεία επισκόπηση των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, με αιχμή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι δύο ΥΠΕΞ αντάλλαξαν απόψεις για τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Γάζα, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να τονίζει την ανάγκη τήρησης της εκεχειρίας και πλήρους εφαρμογής της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου, προς όφελος της σταθερότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον κ. Γεραπετρίτη να επαναφέρει την ελληνική πρόταση για δημιουργία πολυμερούς σχήματος 5Χ5, το οποίο θα περιλαμβάνει πέντε παράκτιες χώρες της περιοχής. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με την Αθήνα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο φόντο των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συντελούνται διεθνώς.

Στο προσκήνιο το Κυπριακό και η ευρωπαϊκή άμυνα

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, τέθηκε επί τάπητος και η επικείμενη άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό, που αναμένεται να συγκληθεί έως το τέλος του 2025, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ελπίδα πως η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την επανένωση του νησιού, στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επιπλέον, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Αθήνας για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης, ικανής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

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