Παγκόσμια αναστάτωση από βλάβη στην AWS – Τι προκάλεσε την κατάρρευση

Η Amazon Web Services, ηγέτιδα στον τομέα της υποδομής cloud, ανέφερε μεγάλη διακοπή λειτουργίας τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας πολλοί γνωστοί ιστότοποι. Πολλές υπηρεσίες έχουν πλέον επανέλθει.

Όπως αναφέρει το CNBC, η διακοπή αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 3:11 π.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) στην κύρια περιοχή US-East-1 της AWS, που φιλοξενείται στη Βόρεια Βιρτζίνια. Μια ανακοίνωση στη σελίδα κατάστασης της AWS ανέφερε προβλήματα με το DNS στη DynamoDB, την υπηρεσία βάσης δεδομένων της, η οποία υποστηρίζει πολλές άλλες εφαρμογές της AWS.

Το DNS (Domain Name System) είναι το σύστημα που μεταφράζει τα ονόματα ιστοσελίδων σε διευθύνσεις IP, ώστε να μπορούν να φορτωθούν από προγράμματα περιήγησης και άλλες εφαρμογές.

Η AWS απέδωσε τη διακοπή σε ένα «λειτουργικό πρόβλημα» που επηρέασε «πολλές υπηρεσίες» και ανέφερε στις 5:01 π.μ. ότι «εργάζεται σε πολλαπλά παράλληλα μέτωπα για την επιτάχυνση της αποκατάστασης».

Λίγο αργότερα, η AWS ανακοίνωσε ότι παρατηρεί «σημαντικά σημάδια ανάκαμψης».

Στις 6:35 π.μ., η AWS ανέφερε ότι το πρόβλημα DNS είχε «πλήρως μετριαστεί» και ότι οι λειτουργίες των υπηρεσιών «τώρα πραγματοποιούνται κανονικά».

Περίπου στις 11 π.μ., η AWS δήλωσε πως εργάζεται για την αναγνώριση της «βασικής αιτίας» των προβλημάτων συνδεσιμότητας που επηρεάζουν κάποιες από τις υπηρεσίες της.

«Έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα προήλθε από το εσωτερικό δίκτυο της EC2», ανέφερε η εταιρεία, αναφερόμενη στην δημοφιλή cloud υπηρεσία της που προσφέρει εικονική υπολογιστική ισχύ. «Συνεχίζουμε να ερευνούμε και να εντοπίζουμε πιθανές λύσεις μεταφοράς.»

Η AWS είναι ο κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας υποδομής cloud, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο της αγοράς, μπροστά από τη Microsoft και τη Google, σύμφωνα με την Synergy Research Group. Εκατομμύρια εταιρείες και οργανισμοί βασίζονται στην AWS για υπηρεσίες cloud, όπως εξυπηρετητές και αποθήκευση δεδομένων.

Προβλήματα σε μεγάλες εταιρείες μεγάλες εταιρείες

Η ιστοσελίδα Downdetector ανέφερε ότι οι χρήστες εντόπισαν προβλήματα σε ιστότοπους όπως:

Amazon, Disney+, Lyft, η εφαρμογή της McDonald’s, The New York Times, Reddit, κουδούνια Ring, Robinhood, Snapchat, T-Mobile, United Airlines, Venmo και Verizon.

Επίσης, κυβερνητικές ιστοσελίδες του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το Gov.uk και η HM Revenue and Customs παρουσίασαν προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε στο CNBC: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό που επηρεάζει την Amazon Web Services και αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες που βασίζονται στην υποδομή τους. Μέσω των καθιερωμένων διαδικασιών ανταπόκρισης, βρισκόμαστε σε επαφή με την εταιρεία, η οποία εργάζεται για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των υπηρεσιών.»

Η Lloyds Banking Group επιβεβαίωσε ότι επηρεάστηκαν κάποιες από τις υπηρεσίες της και ζήτησε από τους πελάτες να «κάνουν υπομονή», ενώ προσπαθούσε να τις αποκαταστήσει. Λίγο αργότερα ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επανέρχονταν σταδιακά.

Η διακοπή επηρέασε και κρίσιμα εσωτερικά εργαλεία της ίδιας της Amazon. Εργαζόμενοι σε αποθήκες και οδηγοί της υπηρεσίας Amazon Flex ανέφεραν στο Reddit ότι πολλά εσωτερικά συστήματα ήταν εκτός λειτουργίας. Κάποιοι εργάτες οδηγήθηκαν στα διαλείμματά τους ή στους χώρους φόρτωσης, ενώ δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Anytime Pay, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε μέρος του μισθού τους.

Το Seller Central, το κέντρο που χρησιμοποιούν οι τρίτοι πωλητές της Amazon για να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους, ήταν επίσης εκτός λειτουργίας.

Η Reddit δήλωσε: «Εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την πλατφόρμα στο 100% αυτή τη στιγμή.»

Κάποιοι πελάτες των United και Delta Air Lines ανέφεραν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν μπορούσαν να βρουν τις κρατήσεις τους, να κάνουν check-in ή να αφήσουν τις αποσκευές τους.

Άλλοι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με cloud-based παιχνίδια, όπως το Roblox και το Fortnite, ενώ το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase δήλωσε ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του λόγω της διακοπής.

Το εργαλείο σχεδιασμού Canva ανέφερε ότι είχε «σημαντικά αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Canva. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον πάροχο cloud που χρησιμοποιούμε.»

Το εργαλείο αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης Perplexity επηρεάστηκε επίσης. «Η βασική αιτία είναι πρόβλημα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», ανέφερε ο CEO Aravind Srinivas σε ανάρτηση στο X (Twitter).

Το ιστορικό όμοιων υποθέσεων

Δεν είναι η πρώτη φορά πρόσφατα που μεγάλες εταιρείες επηρεάζονται από τεχνικό πρόβλημα. Τον Ιούλιο του 2024, μια προβληματική αναβάθμιση λογισμικού της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike αποκάλυψε την ευθραυστότητα της παγκόσμιας τεχνολογικής υποδομής, όταν οδήγησε σε διακοπή των συστημάτων Microsoft Windows, προκαλώντας εκατομμύρια ζημιές και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων. Επηρέασε επίσης νοσοκομεία και τράπεζες.

Η AWS έχει επίσης αντιμετωπίσει άλλες διακοπές τα τελευταία χρόνια. Μια διακοπή το 2023 έθεσε πολλούς ιστότοπους εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, ενώ μια σοβαρότερη διακοπή το 2021 επηρέασε παγκοσμίως ιστοσελίδες και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των υπηρεσιών παράδοσης της Amazon, οι οποίες σταμάτησαν προσωρινά.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η διακοπή της AWS οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση – φαίνεται να πρόκειται για τεχνικό σφάλμα που επηρέασε ένα από τα κύρια data centers της Amazon», δήλωσε ο Rob Jardin, επικεφαλής ψηφιακός αξιωματούχος στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας NymVPN. «Τέτοια προβλήματα μπορεί να συμβούν όταν τα συστήματα υπερφορτώνονται ή όταν αποτυγχάνει ένα κρίσιμο κομμάτι του δικτύου. Και επειδή τόσες πολλές εφαρμογές βασίζονται στην AWS, η επίδραση εξαπλώνεται γρήγορα.»

Εκπρόσωπος της Amazon παρέπεμψε στο ταμπλό υγείας υπηρεσιών της AWS για ενημερώσεις.

Ο Mike Chapple, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Notre Dame και πρώην επιστήμονας της NSA, δήλωσε:

«Το “DynamoDB” δεν είναι ένας όρος που γνωρίζει ο μέσος καταναλωτής. Όμως είναι ένας από τους “αρχειοφύλακες” του σύγχρονου Διαδικτύου.»

«Θα μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα με την ίδια τη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα φαίνονται ασφαλή. Αντίθετα, κάτι πήγε στραβά με τα αρχεία που λένε στα άλλα συστήματα πού να βρουν τα δεδομένα τους», πρόσθεσε.

«Αυτό το επεισόδιο αποτελεί υπενθύμιση για το πόσο εξαρτημένος είναι ο κόσμος από έναν μικρό αριθμό παρόχων cloud υπηρεσιών: Amazon, Microsoft και Google. Όταν ένας μεγάλος πάροχος cloud “φτερνίζεται”, το Διαδίκτυο “αρρωσταίνει”.»