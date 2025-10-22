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Γερμανία: Σφοδρή κριτική στον Μερτς μετά από υπόνοιες ότι οι «κόρες» κινδυνεύουν από τους ξένους
Ειδήσεις
15:39 - 22 Οκτ 2025

Γερμανία: Σφοδρή κριτική στον Μερτς μετά από υπόνοιες ότι οι «κόρες» κινδυνεύουν από τους ξένους

Reporter.gr Newsroom
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Πλήθος σχολίων για τις πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Μετρς περί μεταναστών που δημιουργούν «πρόβλημα στο αστικό τοπίο» αλλά και για τις «κόρες» που κινδυνεύουν από τους ξένους.

Σωρεία αντιδράσεων συνεχίζει να προκαλεί, όπως αναμεταδίδει η DW, η πρόσφατη δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς από το Βρανδεμβούργο ότι οι μετανάστες, παρά τις μειώσεις στους αριθμούς των νεοαφιχθέντων, συνιστούν «πρόβλημα στο αστικό τοπίο». Στη συνέχεια ο Μερτς δεν προέβη σε διορθωτική δήλωση, ούτε ζήτησε συγγνώμη, με πολλά στελέχη της κυβέρνησης να σπεύδουν προς υποστήριξή του. Μάλιστα προχώρησε ένα επίπεδο παραπέρα.

«Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Όποιος ρωτήσει την κόρη του, θα λάβει πιθανώς μια αρκετά καθαρή και σαφή απάντηση για το τι εννοούσα με τη δήλωσή μου» ανέφερε ο Μερτς, προκαλώντας διαδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο σε όλη τη Γερμανία. Το βράδυ της Τρίτης, περίπου 2.000 γυναίκες συγκεντρώθηκαν μάλιστα έξω από τα κεντρικά των Χριστιανοδημοκρατών στο Βερολίνο με σύνθημα «Εμείς είμαστε οι κόρες».

«Δεν ακούει τις γυναίκες, τις χρησιμοποιεί»

«Ο Μερτς δεν είναι φεμινιστής – Στο όνομα των θυγατέρων» επιγράφει σχόλιό της η εφημερίδα taz του Βερολίνου. Όπως παρατηρεί η εφημερίδα, μετά τις δηλώσεις περί «αστικού τοπίου», ο Γερμανός καγκελάριος είχε τη δυνατότητα να ανασκευάσει αυτή τη δήλωση με μια συνέντευξή του, αλλά αντίθετα επέμεινε στις θέσεις του αναφερόμενος στη συνέχεια στις «κόρες».

Όπως σημειώνει η taz, «ο καγκελάριος προσπαθεί σοβαρά να εμφανιστεί ως ο προστάτης των θυγατέρων της χώρας. Όμως αν έχει αποδείξει κάτι στο παρελθόν ο Μερτς είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει η προστασία των γυναικών. Απλώς χρησιμοποιεί την κάθε κόρη ως μια υποθετική μάρτυρα προκειμένου να δικαιολογήσει μια ρατσιστική δήλωση».

Πάντως όπως σημειώνει το σχόλιο, «αν ο Μερτς άκουγε πραγματικά τις κόρες της χώρας, θα αντιλαμβανόταν ότι το αφήγημά του καταρρέει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέες γυναίκες έχουν μικρή πιθανότητα να ψηφίσουν Χριστιανική Ένωση. Ο Μερτς δεν τις ακούει, απλώς τις χρησιμοποιεί ως ρητορικό σχήμα. Ο Μερτς επίσης δεν αναφέρεται σε όλες τις κόρες. Πιθανότατα αδιαφορεί για εκείνες τις κόρες που βιώνουν ρατσισμό, ακριβώς επειδή οι δηλώσεις του προωθούν περαιτέρω την εικόνα του επικίνδυνου ξένου (...)».

Ο καγκελάριος έχει «πρόβλημα αξοπιστίας»

Το δίκτυο MDR από την ανατολική Γερμανία επικαλείται την ανάλυση του επικοινωνιολόγου Γιοχάνες Χίλγε, ο οποίος εντοπίζει αντιφάσεις στον λόγο του Μερτς: «από τη μια πλευρά ο Μερτς βλέπει ως βασικό αντίπαλο την AfD, από την άλλη πλευρά προσεγγίζει ολοένα περισσότερο ρητορικά το κόμμα αυτό».

Όπως επισημαίνει ο Χίλγε, «αυτή η αντίφαση οδηγεί στην απώλεια της αξιοπιστίας του. Αυτό είναι στην ουσία το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν καγκελάριο», αναφέρει το δημόσιο δίκτυο. Ο Γερμανός επικοινωνιολόγος για τον Μερτς:

«Ένας καγκελάριος δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης που εκ θέσεως μπορεί να πολώσει λίγο ή να οξύνει τις θέσεις του. Ένας καγκελάριος είναι κάποιος που πρέπει να καθοδηγεί τους πάντες, που πρέπει να συμφιλιώνει, να χτίζει γέφυρες – ακόμη και σε επίπεδο ρητορικής».

«Ποιο είναι το πρόβλημα κύριε Μερτς;»

Από την πλευρά της η βερολινέζικη εφημερίδα Berliner Morgenpost σχολιάζει: «(...) πολλές κόρες δεν έχουν πραγματικά καμία διάθεση να κυκλοφορούν το βράδυ στην πόλη και παρενοχλούνται από κάθε είδους άνδρες: από μάτσο τύπους με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο, από τοξικομανείς νεοναζί, από μεθυσμένες παρέες νέων. Πέρα από αυτά, ένας καγκελάριος οφείλει να είναι ακριβής: Ναι, η εικόνα της πόλης έχει αλλάξει εδώ και 30 χρόνια. Και ναι, αυτό οφείλεται στη μετανάστευση. Αλλά ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα κύριε Μερτς;

Οι εγκληματίες αλλοδαποί; Το τουρκικό σούπερ μάρκετ; Η παρέα εφήβων όπου κανένας δεν είναι πια ξανθός; Ο Μερτς είναι ασαφής και έτσι αφήνει περιθώριο για προκαταλήψεις. Και αυτό είναι εμπρηστικά επικίνδυνο».

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