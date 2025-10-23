Ένταση μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ: Οργισμένη αντίδραση Βανς για την ψηφοφορία προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Ένταση επικρατεί στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική ψηφοφορία της Κνεσέτ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρισκόταν στη χώρα. Η απόφαση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον, με τον Βανς να δηλώνει «προσβεβλημένος» από τη χρονική συγκυρία και το πολιτικό μήνυμα που εκπέμφθηκε.

Η Κνεσέτ ενέκρινε, σε προκαταρκτική ανάγνωση, δύο προτάσεις νόμου:

Η πρώτη, κατατεθειμένη από μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, προέβλεπε την πλήρη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Η δεύτερη, προερχόμενη από την αντιπολίτευση, αφορούσε την προσάρτηση ενός εκ των μεγαλύτερων εποικισμών της περιοχής.

Παρότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στα μέλη του κόμματός του να απέχουν από την ψηφοφορία, δεν έλαβε μέτρα για να την αποτρέψει, αποφεύγοντας έτσι τη σύγκρουση με τους υπερεθνικιστές εταίρους του.

Τα δύο νομοσχέδια πέρασαν με τη στήριξη βουλευτών τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και από την αντιπολίτευση, μεταξύ αυτών και του επικεφαλής της, Γιαΐρ Λαπίντ.

Η οργισμένη αντίδραση του Βανς

Σε δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ, ο Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για μια «περίεργη και αχρείαστη» διαδικασία. «Μου ειπώθηκε ότι η ψηφοφορία ήταν συμβολική, ένα πολιτικό τέχνασμα χωρίς πραγματικές συνέπειες. Αν ήταν έτσι, τότε ήταν ανόητο και προσβλητικό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς υπενθύμισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ παραμένει σαφής: «Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ».

Αντιδράσεις και προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει «δυνητική απειλή» για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

«Σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ισραήλ, αλλά οτιδήποτε αποσταθεροποιεί την περιοχή είναι αντιπαραγωγικό», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, αραβικά κράτη που συμμετείχαν πρόσφατα σε συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ, μεταξύ τους η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία, είχαν καταστήσει σαφές ότι η προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή».

Η κίνηση της Κνεσέτ θεωρείται πλήγμα για το σχέδιο του Λευκού Οίκου σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει ρητά από το Ισραήλ να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις. «Δεν θα επιτρέψουμε προσάρτηση στη Δυτική Όχθη», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία.