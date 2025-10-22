Ισραήλ: Πρώτο βήμα για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Αντιδράσεις εντός και εκτός συνόρων

Σε ένα βήμα που προκαλεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις και χαρακτηρίζεται ως de facto προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών, η Κνεσέτ ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο που προβλέπει την επέκταση της ισραηλινής νομοθεσίας στη Δυτική Όχθη.

Η κίνηση αυτή συνιστά την πρώτη από τέσσερις απαιτούμενες ψηφοφορίες, ώστε να τεθεί σε ισχύ ένας νόμος που, αν υιοθετηθεί τελικά, θα μεταβάλει δραστικά το νομικό καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ έναντι 24 κατά σε σύνολο 120 βουλευτών, με πρωτοβουλία βουλευτών εκτός του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου και οι στενοί του συνεργάτες δεν υποστήριξαν την πρόταση, μέλη του συνασπισμού από τα ακροδεξιά κόμματα του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ψήφισαν υπέρ.

Η ψηφοφορία συνέπεσε με την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στο Ισραήλ, λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, η Κνεσέτ ενέκρινε και δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά την προσάρτηση του εβραϊκού οικισμού Μαάλε Αντουμίμ, με 31 ψήφους υπέρ και 9 κατά.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες ότι το Ισραήλ προχωρά σταδιακά σε νομοθετική κατοχύρωση της παρουσίας του στη Δυτική Όχθη, παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Το νομικό και πολιτικό πλαίσιο

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα εδάφη που κατέλαβε το 1967 δεν αποτελούν «κατεχόμενα» με τη νομική έννοια, αλλά «διαφιλονικούμενα» εδάφη, στα οποία το Ισραήλ διατηρεί ιστορικά και θρησκευτικά δικαιώματα.

Ωστόσο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στην απόφασή του το 2024, έκρινε την κατοχή και τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη παράνομους και αντίθετους με το διεθνές δίκαιο.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζει τη Δυτική Όχθη ως κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος και αντιτίθεται σε κάθε ενέργεια που αλλοιώνει το καθεστώς της περιοχής.

Αναλυτές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία των βουλευτών συνδέεται με την αυξανόμενη πίεση της ακροδεξιάς πτέρυγας προς τον Νετανιάχου να υλοποιήσει την προσάρτηση ως απάντηση στις πρόσφατες αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, μετά τις αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός φαίνεται να κρατά αποστάσεις, επιδιώκοντας να αποφύγει τη ρήξη με τις ΗΠΑ και τις αραβικές χώρες που συμμετέχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αντιδράσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τους Παλαιστίνιους

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020, προειδοποίησαν πρόσφατα ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει «κόκκινη γραμμή», απειλώντας να παγώσουν οι διμερείς σχέσεις.

Από την πλευρά της, η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τονίζοντας ότι «η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε μια νέα μορφή κατοχής».

Το νομοσχέδιο θα περάσει τώρα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Κνεσέτ για επεξεργασία, πριν επιστρέψει για δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία.