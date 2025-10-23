Λευκός Οίκος: Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν παραμένει στο τραπέζι

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη 23/10 ότι μια πιθανή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί, παρά την πρόσφατη ακύρωση ενός προγραμματισμένου ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος, όπως όλοι στην κυβέρνηση, ελπίζει πως μια μέρα μπορεί να ξαναγίνει» η συνάντηση, υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη για «χειροπιαστά, θετικά αποτελέσματα» πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε νέα συνάντηση.

Η ακύρωση της προηγούμενης συνάντησης ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ την Τετάρτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήγησε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν δεν θα προχωρούσε καθώς δεν είχε διαπιστώσει πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δήλωση της Λέβιτ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επαφής μεταξύ των δύο ηγετών, εστιάζοντας σε μια πιθανή συνάντηση που θα μπορούσε να έχει απτά αποτελέσματα σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και γεωπολιτικής σημασίας.