Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με τις πολλαπλές αμοιβές στελεχών του δημόσιου τομέα επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με νέα εγκύκλιο που αποσαφηνίζει τον τρόπο εφαρμογής του ανώτατου ορίου αποδοχών για τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.

Η εγκύκλιος, η οποία ερμηνεύει τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόμου 5313/2026, διευκρινίζει ότι κατά τον υπολογισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θα λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από όλες τις νόμιμες αμειβόμενες θέσεις που κατέχει το ίδιο πρόσωπο στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από τις 22 Δεκεμβρίου 2023, όπως προβλέπει ο ίδιος ο νόμος.

Το υπουργείο διευκρινίζει ακόμη ότι η νέα διάταξη δεν μεταβάλλει το ανώτατο όριο αποδοχών που έχει ήδη θεσπιστεί με τον νόμο 5079/2023, αλλά εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής του.

Ειδικότερα:

Για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών το ανώτατο όριο παραμένει στο 80% των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, χωρίς να συνυπολογίζεται η οικογενειακή παροχή.

Για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς που αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες θέσεις εξακολουθεί να ισχύει ανώτατο όριο ίσο με το 100% των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την 1η Απριλίου 2026 το ανώτατο όριο αποδοχών ανέρχεται σε 8.846,40 ευρώ τον μήνα.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά όσους και όσες ασκούν παράλληλα περισσότερες από μία αμειβόμενες ιδιότητες στη Γενική Κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με το αν το πλαφόν εφαρμοζόταν ξεχωριστά για κάθε θέση ή στο σύνολο των εισοδημάτων. Πλέον αποσαφηνίζεται ότι για τον έλεγχο του ανώτατου ορίου θα αθροίζονται όλες οι αποδοχές που προέρχονται από τις νόμιμες δημόσιες θέσεις που κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

Με τη συγκεκριμένη διευκρίνιση το υπουργείο επιδιώκει την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται η πρόβλεψη του νόμου 5162/2024, σύμφωνα με την οποία οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ δεν συνυπολογίζονται κατά τον έλεγχο του ανώτατου ορίου αποδοχών.