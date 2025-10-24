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Λίβανος: Εγκρίθηκε η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο
Ειδήσεις
16:59 - 24 Οκτ 2025

Λίβανος: Εγκρίθηκε η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί η έγκριση, από το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου, της συμφωνίας οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Τζόζεφ Αούν και με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, και ανακοινώθηκε επισήμως μέσω της ιστοσελίδας της λιβανικής προεδρίας.

Ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου, Τζο Σαντέγκ, δήλωσε πως μετά τη συμφωνία με την Κύπρο, το επόμενο βήμα θα είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Συρία για την οριστική ρύθμιση των θαλάσσιων ορίων, καθώς υπάρχουν ακόμη επικαλύψεις στις θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών.

Από την πλευρά της Κύπρου, πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας υποδέχθηκαν θετικά την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν στις 10 Νοεμβρίου, κατά την προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού Ενέργειας στη Λευκωσία.

Η συμφωνία θεωρείται κομβική για τη μελλοντική αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και για την ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

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