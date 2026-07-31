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Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:58 - 31 Ιουλ 2026

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου φιλοξενούνται στο τελευταίο επεισόδιο του Allwyn Game Time για την εφετινή σεζόν και συστήνονται ως «αθλητικολόγοι του καφενείου».

Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί, που παρουσίασαν την εκπομπή «VARάτε Μουντιάλ» στην ΕΡΤ, σχολιάζουν το Παγκόσμιο με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ. Αναδεικνύουν τη Νορβηγία ως τη μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, θυμούνται τον ψύχραιμο πανηγυρισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ όταν σκόραρε κόντρα στη Βραζιλία και ξεχωρίζουν τον Μαρκ Κουκουρέγια ως έναν από τους αγαπημένους τους παίκτες του τουρνουά. Παράλληλα, απονέμουν με χιουμοριστική διάθεση τον τίτλο του «καλύτερου κομπάρσου» στον Νεϊμάρ, ενώ αναγνωρίζουν τον Λιονέλ Μέσι ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Παγκοσμίου.

Το δίδυμο της κωμικής stand-up παράστασης «Σύμφωνο Επιβίωσης» αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιδίδεται σε απολαυστικούς αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια ρόλων. Ο Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου υποδύονται προπονητές, ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφους σε ευφάνταστα ποδοσφαιρικά σενάρια.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

{https://youtu.be/ivBQYv3Q6Lk}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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