Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

Η Ισπανία και το Μαρόκο ενίσχυσαν την Παρασκευή τον συνοριακό φράχτη ενός ισπανικού θύλακα και φαίνεται πως κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να ανακόψουν τις μαζικές διελεύσεις, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν διά θαλάσσης και ξηράς μέσα σε μία ημέρα, ενώ τουλάχιστον 19 σοροί εντοπίστηκαν στη θάλασσα.

Το Ισπανικό Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι εκτιμάται πως περισσότεροι από 49.000 άνθρωποι πέρασαν παράνομα τα σύνορα μέσα σε 24 ώρες, επικαλούμενο το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ανακοίνωση διαγράφηκε αργότερα από την ιστοσελίδα χωρίς να δοθεί άμεσα κάποια εξήγηση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η μαζική είσοδος στη Θέουτα, τον μικρό ισπανικό θύλακα που εκτείνεται στη Μεσόγειο από τις ακτές του Μαρόκου, προκάλεσε σοκ και διχασμό στην Ευρώπη. Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορά της με την Ισπανία, ενώ η Ιταλία απείλησε να ζητήσει την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν.

Στις πύλες εισόδου προς τη Θέουτα, οι μαροκινές αρχές είχαν αναπτύξει οχήματα με υδροβόλα και απωθούσαν τους ανθρώπους προς τα πίσω. Κοντά στο σημείο διακρίνονταν τα απανθρακωμένα υπολείμματα ενός λεωφορείου και επτά αυτοκινήτων, ύστερα από συγκρούσεις με το πλήθος.

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να απελάσουν το συντομότερο δυνατό όσους εισήλθαν παράνομα, παρά τη δικαστική απόφαση που επέβαλε περιορισμούς στους ειδικούς κανόνες περί «απόρριψης στα σύνορα», οι οποίοι επιτρέπουν την άμεση απέλαση από τον θύλακα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επρόκειτο να επισκεφθεί τη Θέουτα την Παρασκευή μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Η Θέουτα και η Μελίγια, μία ακόμη ισπανική αυτόνομη πόλη στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Οι δύο πόλεις, με περίπου 85.000 κατοίκους η καθεμία, αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα αυξημένες προσπάθειες διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη, όμως η έκταση της μαζικής εισόδου της Πέμπτης δεν έχει σχεδόν προηγούμενο.

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Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, δήλωσε ότι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στην αύξηση των διελεύσεων ήταν πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επιστρέφονται συνοπτικά βάσει ειδικών διαδικασιών.

Μετανάστες συρρέουν στην πόλη από τη μαροκινή πλευρά των συνόρων

Ο Τόρες δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στην έξαρση των αφίξεων και ότι θα προχωρήσει σταδιακά στην επιστροφή των μεταναστών, σεβόμενη παράλληλα τις δικαστικές αποφάσεις και τα δικαιώματά τους.

Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, χιλιάδες μετανάστες κατέκλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την πόλη Φνιντέκ, παρά την ενισχυμένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απέτρεψαν τις περισσότερες απόπειρες διέλευσης. Αν και το πέρασμα φαινόταν αποκλεισμένο, ομάδες ανθρώπων κινούνταν κατά μήκος της ακτής αναζητώντας διαδρομές γύρω από τον φράχτη. Ορισμένοι ετοιμάζονταν να κολυμπήσουν.

«Άργησα», είπε ο 32χρονος Μπραχίμ, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα. Ανέφερε ότι είχε φτάσει από την Ταγγέρη ελπίζοντας να περάσει από την πύλη, αλλά τη βρήκε ουσιαστικά κλειστή. Ανάμεσα σε όσους προσπαθούσαν να περάσουν βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, τόσο από το Μαρόκο όσο και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ένωση της ισπανικής αστυνομίας Guardia Civil (AUGC) υποστήριξε ότι την Πέμπτη υπήρχαν πολύ λίγοι αστυνομικοί για να επιτηρούν τον φράχτη, γεγονός που τους κατέστησε ανίκανους να αποτρέψουν τη μαζική διέλευση.

Η μετανάστευση αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου τα δεξιά κόμματα έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την κρίση του 2015, όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διέσχισαν την ήπειρο, κυρίως πεζή, ζητώντας άσυλο, με τους περισσότερους να διαφεύγουν από τον πόλεμο στη Συρία.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νινιέζ, δήλωσε ότι είχε ήδη δώσει εντολή «να ενισχυθούν άμεσα οι έλεγχοι στα σύνορα με την Ισπανία».

Η δήλωσή του δεν διευκρίνιζε τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη, ενώ το υπουργείο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια. Κανονικά δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των κρατών-μελών της Ζώνης Σένγκεν, αν και μπορούν να επιβληθούν προσωρινά σε εξαιρετικές περιστάσεις.

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Η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη «να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εφαρμογής της Σένγκεν με την Ισπανία».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, επίσης προερχόμενος από δεξιό κόμμα, επαίνεσε την πρόταση της Μελόνι και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας.

Παρότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας δηλώνει ότι διατηρεί αυστηρή στάση απέναντι στις παράνομες διελεύσεις, υποστηρίζει επίσης ότι οι μετανάστες ενισχύουν την οικονομία και έχει προωθήσει πρόγραμμα μαζικής νομιμοποίησης, μέσω του οποίου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για την απόκτηση υπηκοότητας τον τελευταίο χρόνο.

«Οι εικόνες από τη Θέουτα δείχνουν ότι η απόφαση της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική —και συνεπώς ευρωπαϊκή— υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει την εμπορία ανθρώπων», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, απάντησε ότι το μήνυμα του Ταγιάνι ήταν «ανάρμοστο» και ότι η Ισπανία αναμένει από τον εταίρο της «αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία». Πρόσθεσε επίσης ότι θα καλέσει τον Ιταλό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί.

Η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, δήλωσε ότι, εάν εκλεγεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές, θα περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο της Σένγκεν μόνο στους Ευρωπαίους πολίτες.