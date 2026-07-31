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Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης
Πολιτική
12:47 - 31 Ιουλ 2026

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση παρουσίασε τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως μία από τις εμβληματικές παρεμβάσεις του «Ελλάδα 2.0», με αρχικό στόχο ολοκλήρωσης το τέλος του 2025», αναφέρει σε σημερινή του παρέμβαση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη:

«Στη συνέχεια, το επίσημο χρονοδιάγραμμα μεταφέρθηκε στις 30 Απριλίου 2026.

Ακολούθησαν δύο διαδοχικές παρατάσεις, πρώτα 230 ημερών και έπειτα 145 ημερών, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 10η Ιουλίου 2026.

Σήμερα, μετά και την τελευταία αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το έργο βρίσκεται εκτός χρηματοδότησης.

Η εξέλιξη αυτή στερεί από το Νότιο Τομέα, μια σημαντική ευρωπαϊκή επένδυση σε ένα έργο που συνδέεται με τη βιώσιμη κινητικότητα, την οδική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αναβάθμιση ολόκληρης της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Οι πολίτες δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Αν υπάρχει και ποιο είναι το νέο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία του;», καταλήγει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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