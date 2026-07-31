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Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:35 - 31 Ιουλ 2026

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

Reporter.gr Newsroom
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Η Revolut, η ψηφιακή τράπεζα με περισσότερους από δύο εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε την      έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος και προχώρησε στην ίδρυση της Revolut Greece, υποκαταστήματος της Revolut Bank UAB στη χώρα, ενώ παράλληλα ο Βασίλης Αμεράνης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση της αίτησης της Revolut Bank UAB για τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Έχοντας πλέον εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, η Revolut Bank UAB ίδρυσε το ελληνικό της υποκατάστημα στην Ελλάδα και τους επόμενους μήνες σκοπεύει να προσφέρει ελληνικό IBAN (GR IBAN), ενώ μελλοντικά σχεδιάζει να διαθέσει και επιπλέον τραπεζικά προϊόντα.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής, Βασίλης Αμεράνης, θα επιβλέπει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Revolut στην Ελλάδα, ηγούμενος μιας τοπικής ομάδας, η οποία αποτελείται από έμπειρα στελέχη τα οποία επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, καθώς και από ταλαντούχους επαγγελματίες της εγχώριας αγοράς. Ο διορισμός του αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Revolut για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη Νότια Ευρώπη.

«Αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη Revolut στην Ελλάδα», δήλωσε ο Βασίλης Αμεράνης, Γενικός Διευθυντής της Revolut Bank UAB στην Ελλάδα. «Η έγκριση για τη δημιουργία του τοπικού μας υποκαταστήματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο που θα μας επιτρέψει να χτίσουμε μια πραγματικά τοπική τράπεζα, προσφέροντας παράλληλα την καινοτομία, την ταχύτητα και την εμπειρία πελάτη που ήδη περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι από τη Revolut. Ο στόχος μας είναι απλός: να γίνουμε η βασική τράπεζα των πελατών μας, παρέχοντάς τους όλα όσα χρειάζονται για να διαχειρίζονται την οικονομική τους ζωή σε ένα και μόνο σημείο».

Με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στους τομείς της τραπεζικής, της στρατηγικής και της ψηφιακής καινοτομίας, ο Βασίλης Αμεράνης διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στη δημιουργία και ανάπτυξη εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πριν ενταχθεί στη Revolut, κατείχε διοικητικές θέσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ προηγουμένως εργάστηκε για σειρά ετών στη McKinsey & Company. Ως Γενικός Διευθυντής, θα ηγηθεί της αναπτυξιακής πορείας της Revolut στην Ελλάδα, επιβλέποντας την προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς, την ανάπτυξη της ελληνικής ομάδας και τη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων με τις εποπτικές αρχές και το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

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