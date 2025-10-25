«Πολύ εποικοδομητικές» οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας - Έπεται και συνέχεια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν ως «πολύ εποικοδομητικές» τις εμπορικές συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα με την Κίνα στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, ανακοινώνοντας πως έπεται και συνέχεια.

Πιο αναλυτικά, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν σήμερα, Σάββατο (25/10), στη μαλαισιανή πρωτεύουσα, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που στοχεύει στην αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι σημερινές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με θετικό κλίμα και πρόκειται να συνεχιστούν αύριο το πρωί. «Ήταν εξαιρετικά εποικοδομητικές και αναμένουμε να συνεχιστούν αύριο», δήλωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η κινεζική πλευρά δεν προέβη σε δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, διήρκησε περίπου 5,5 ώρες. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον πύργο Merdeka 118, τον δεύτερο ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου. Επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, με τη συμμετοχή του εκπροσώπου εμπορίου Λι Τσένγκανγκ και του υφυπουργού Οικονομικών Λιαο Μιν. Από την αμερικανική πλευρά, επικεφαλής ήταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Οι δύο αντιπροσωπείες συζητούν τα νέα εμπορικά μέτρα που έχουν επιβάλει αμοιβαία οι δύο χώρες, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν το έδαφος για την κρίσιμη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Μιλώντας από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει «πολλά να συζητήσει» με τον Σι και εξέφρασε την ελπίδα πως και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις. «Πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις. Υποθέτω ότι κι εμείς θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δασμούς 157% σε βάρος τους· δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο για εκείνους. Θέλουν να τους μειώσουμε, ενώ κι εμείς ζητάμε ορισμένα ανταλλάγματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή, καθ’ οδόν προς την Ασία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει την πρόθεσή του να παρατείνει την εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο, υπό την προϋπόθεση ότι η Κίνα θα επανεκκινήσει τις αγορές σόγιας, θα λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά της διακίνησης φαιντανύλης και θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.