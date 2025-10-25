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Νέο μπαράζ δασμών: Ο Τραμπ στρέφει και πάλι την προσοχή του στην Κίνα και τον Καναδά
Ειδήσεις
10:16 - 25 Οκτ 2025

Νέο μπαράζ δασμών: Ο Τραμπ στρέφει και πάλι την προσοχή του στην Κίνα και τον Καναδά

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση έχει πυροδοτηθεί στο διεθνές εμπόριο με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρεί την επιβολή νέων δασμών κατά της Κίνας, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε σχετική έρευνα, ενώ ο ίδιος άνοιξε ξανά «μέτωπο» και με τον Καναδά, με αφορμή μία… διαφήμιση.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την Κίνα, ανακοινώθηκε πως το γραφείο του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) προχωρά σε έρευνα που ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβολή πρόσθετων δασμών για κινεζικές εισαγωγές. Η ανακοίνωση έγινε λίγο πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, για να περιοδεύσει στην Ασία.

Η αμερικανική διοίκηση σκοπεύει να διερευνήσει κατά πόσον η Κίνα έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της από τη συμφωνία του πρώτου κύκλου της θητείας Τραμπ μία εξέλιξη που θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η έρευνα δίνει στη διοίκηση Τραμπ την πιθανότητα να προχωρήσει σε νέους δασμούς ακόμα και αν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους φετινούς μέτρα υπό έκτακτες εξουσίες. Το USTR ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει «κατά πόσον η Κίνα έχει εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της (…) και ποια μέτρα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να ληφθούν».

Από την κινεζική πλευρά, η πρεσβεία στην Ουάσιγκτον τόνισε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στις «ψευδείς κατηγορίες» των ΗΠΑ. Στελέχη της αμερικανικής διοίκησης αναφέρουν ότι ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας με τον Σι, αλλά είναι επίσης έτοιμος να αντιμετωπίσει και άλλα εκκρεμή ζητήματα.

Εντατικές συναντήσεις Τραμπ στην Ασία

Πολλές διπλωματικές συναντήσεις αναμένεται να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ασία.

Πρώτος του σταθμός θα είναι η Μαλαισία, για διαβουλεύσεις με τους συμμάχους στον Ειρηνικό, ενώ τη Δευτέρα (27/10) θα επισκεφτεί την Ιαπωνία και αργότερα, εντός της εβδομάδας, την Κορέα.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού θα υπογράψει «προοδευτικές εμπορικές συμφωνίες» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τη διοίκηση, συμπεριλαμβάνοντας και συμφωνίες για κρίσιμα ορυκτά. Επιπλέον, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ΗΠΑ είναι «ιδιαίτερα πρόθυμες» να ολοκληρώσουν τη συμφωνία τους με τη Νότια Κορέα.

«Παγωμένες» οι σχέσεις με τον Καναδά

Το ταξίδι του Τραμπ συμπίπτει με την απόφασή του να «παγώσει» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, αφού μία τηλεοπτική διαφήμιση με τον Ρόναλντ Ρήγκαν ήταν αρκετή για να εξοργίσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το Οντάτριο απέσυρε τη σχετική διαφήμιση, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ότι ο Καναδάς «κατά πάρα πολύ χρόνο εκμεταλλευόταν» τις ΗΠΑ μέσω δασμολογικών πολιτικών, προσθέτοντας πως «τώρα αυτοί, όπως και άλλες χώρες, δεν μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα μιας εμπορικής πολιτικής που καθοδηγείται από έναν μόνο άνθρωπο, χωρίς κανέναν περιορισμό», σχολίασε ο Έντουαρντ Όλντεν, ανώτερος συνεργάτης του think-tank Council on Foreign Relations. «Όταν εκνευρίζεται, λέει: “Είμαι θυμωμένος, δεν μιλάμε άλλο”. Τα κράτη δεν πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους όπως τα θυμωμένα ζευγάρια».

Σημειώνεται ότι η αιφνίδια αυτή κίνηση έρχεται μετά από προσπάθειες του Καναδού πρωθυπουργού, Μάρκ Καρνέι, να επανακαθορίσει τις σχέσεις της Οττάβας με τον Λευκό Οίκο για πολλούς μήνες. «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών· αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική αυτή έχει αλλάξει ριζικά», δήλωσε ο Καρνέι στην Οττάβα την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι οι καναδικές αρχές είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν την πρόοδο των συνομιλιών «όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να επανέλθουν».

Εν τω μεταξύ, η Οττάβα έχει επικεντρωθεί σε «εταιρικές σχέσεις και ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις οικονομικές δυνάμεις της Ασίας». Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο Τραμπ και ο Καρνέι αναμένεται να παρευρεθούν στο ίδιο δείπνο την Τετάρτη το βράδυ στην Κορέα και «πιθανόν να συναντηθούν».

Παρ’ όλα αυτά, ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Καναδάς υπήρξε «πολύ δύσκολος στις διαπραγματεύσεις» και ότι ο Τραμπ είχε απογοητευτεί από την εξέλιξη των συνομιλιών.

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