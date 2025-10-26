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Κρεμλίνο: Δεν έχει ακυρωθεί η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ αλλά απαιτείται σοβαρή προετοιμασία
Ειδήσεις
16:45 - 26 Οκτ 2025

Κρεμλίνο: Δεν έχει ακυρωθεί η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ αλλά απαιτείται σοβαρή προετοιμασία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα 26/10 πως είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε πως η προετοιμασία για αυτήν είναι απαραίτητη, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση Vesti στο κανάλι της στο Telegram.

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται για χάρη της συνάντησης, δεν μπορούν απλώς να χάνουν τον χρόνο τους, και είναι ανοικτοί σχετικά με αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που έδωσαν εντολή στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να προετοιμάσουν τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία είναι περίπλοκη», είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης στο Κρεμλίνο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Πεσκόφ σχολίασε επίσης τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, Lukoil και Rosneft, αποκαλώντας τες «εχθρικό βήμα», αλλά είπε πως η Ρωσία επιδιώκει να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Παρά τις ποικίλες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι προς τα συμφέροντά μας. Τα συμφέροντά μας είναι να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Πεσκόφ στον Ζαρούμπιν.

«Βέβαια, οι ενέργειες που ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα ήταν ένα εχθρικό βήμα. Έβλαψαν πράγματι τις προοπτικές να επαναφέρουμε τις σχέσεις μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσδοκίες αυτές. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι καλό για εμάς», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας είπε επίσης ότι η Ρωσία θα ασκήσει δίωξη σε όποιον βρεθεί να εμπλέκεται σε ενδεχόμενη κατάσχεση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 17:29
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