Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8), με τις φλόγες να έχουν φτάσει σε κατοικημένες περιοχές και σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες.

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα

Στην παραλία του οικισμού Παπακυρίτση στη Φούρκα είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί πολίτες, με τις Αρχές να οργανώνουν επιχείρηση απομάκρυνσής τους διά θαλάσσης προς ασφαλέστερα σημεία.

Παράλληλα, στην παραλία της Σίβηρης βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή ενός πλοίου του Λιμενικού και εννέα ιδιωτικών σκαφών, τα οποία μεταφέρουν πολίτες προς την περιοχή της Σάνης.

Στην παραλία της Φούρκας επιχειρούν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τρία σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.

Στον κόλπο της Σίβηρης έχει προσεγγίσει και το SPEED RUNNER JET, προκειμένου να συμβάλει στη μεταφορά πολιτών από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, 347 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί με πλωτά μέσα και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Ειδικότερα:

Ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιχειρούν στις παραλίες Φούρκας και Σίβηρης, έχουν μεταφέρει 35 άτομα σε ασφαλές σημείο.

Τρία σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, μαζί με ιδιωτικά σκάφη, έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής 220 άτομα.

Στο SPEED RUNNER JET, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο της Σίβηρης, έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής 92 άτομα από την ομώνυμη παραλία.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν, μετά τις ενισχύσεις που έχουν φτάσει στην περιοχή, 155 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, με συνολικά 57 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν κατά διαστήματα εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ δύο επιπλέον μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει αναλάβει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, ενισχύσεις μεταφέρονται στην περιοχή. Αεροπορικώς, από την Ελευσίνα με αεροσκάφος C-27, μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Οδικώς μετακινούνται επίσης επτά πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ από τα Ιωάννινα, έξι της 7ης ΕΜΟΔΕ από την Αλεξανδρούπολη, έξι της 8ης ΕΜΟΔΕ από την Κοζάνη, επτά της 10ης ΕΜΟΔΕ από τον Βόλο και έξι της 21ης ΕΜΟΔΕ από την Καβάλα.

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Ενισχυμένη η παρουσία του ΕΚΑΒ

Για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει από τη μεγάλη πυρκαγιά, το ΕΚΑΒ έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στην περιοχή.

Στο πεδίο επιχειρούν πλέον έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν κινητοποιηθεί για την εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, καθώς υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο.

Ένας ακόμη πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο της υγειονομικής κάλυψης των επιχειρήσεων κατάσβεσης και εκκένωσης στην περιοχή της Σίβηρης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Η επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των πολιτών συνεχίζεται, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.