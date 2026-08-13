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Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις
15:55 - 13 Αυγ 2026

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, προχώρησε σε ασυνήθιστα αυστηρή καταδίκη της δράσης Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας «πράξη τρομοκρατίας» την πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων, παρά τη γνωστή υποστήριξή του προς τους εβραϊκούς οικισμούς στην περιοχή.

«Οι ενέργειες όσων βρίσκονται πίσω από αυτή τη φοβερή πράξη τρομοκρατίας, με στόχο να εκφοβίσουν και να παρενοχλήσουν αυτή την οικογένεια, είναι αποκρουστικές», ανέφερε ο Χάκαμπι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σημειώνεται ότι από την Κυριακή (9/8), δεκάδες έποικοι έχουν αποκλείσει την πρόσβαση σε κατοικίες Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα, κοντά στη Ναμπλούς. Μεταξύ των κατοικιών που έχουν αποκλειστεί βρίσκεται και ένα σπίτι που ανήκει σε Παλαιστίνιο με αμερικανική υπηκοότητα. Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο αποκλεισμός έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής υποστήριξε ότι η ισραηλινή πλευρά παρενέβη στην περιοχή έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, βασικού συμμάχου του Ισραήλ.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες διέλυσαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «δύο παράνομες δομές» και προχώρησαν σε μία προσαγωγή.

Η δημόσια τοποθέτηση του Χάκαμπι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο ίδιος έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ έχει απορρίψει στο παρελθόν την προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η Δυτική Όχθη παραμένει στο επίκεντρο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε εβραϊκούς οικισμούς στην περιοχή, μαζί με περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους. Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

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