Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS George Washington στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εναλλαγής δυνάμεων. Το Lincoln έχει πραγματοποιήσει παρατεταμένη ανάπτυξη με ελάχιστες επισκέψεις σε λιμάνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σε μέλη του Κογκρέσου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης πάνω στο πλοίο.

Το Lincoln μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο στη Μέση Ανατολή, ενόψει του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το αεροπλανοφόρο και τα αεροσκάφη που επιχειρούν από αυτό διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αμερικανική αεροπορική εκστρατεία βομβαρδισμών Operation Epic Fury, ενώ έκτοτε το πλοίο συμμετέχει στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο υψηλός ρυθμός των επιχειρήσεων και η πίεση που προκαλεί μια τόσο παρατεταμένη ανάπτυξη έχουν επιβαρύνει τους ναύτες, σύμφωνα με μέλη του Κογκρέσου, τα οποία ζητούν από το Πεντάγωνο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τις αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο.

Το Lincoln, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, βρίσκεται σε ανάπτυξη για περισσότερες από 250 ημέρες και δεν έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη σε λιμάνι εδώ και 200 ημέρες, καταγράφοντας ρεκόρ συνεχόμενων ημερών στη θάλασσα, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Richard Blumenthal (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ), ο οποίος έστειλε επιστολή στον υπουργό Άμυνας Pete Hegseth και στον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού Hung Cao.

«Υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές για ελλείψεις βασικών προμηθειών, μόλυνση του νερού, προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, επιδείνωση της ψυχικής υγείας, ανησυχίες για την ασφάλεια στα καταστρώματα και προβλήματα στο σύστημα αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα πολλά δέματα φροντίδας που αποστέλλονται στο πλοίο να χάνονται κατά τη μεταφορά για μήνες», έγραψε ο Blumenthal.

Ο βουλευτής Marlin Stutzman (Ρεπουμπλικανός, Ιντιάνα) δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει ενημέρωση από το Πεντάγωνο και την κυβέρνηση. «Στο τέλος της ημέρας, γνωρίζουμε ότι όσοι υπηρετούν πρέπει να έχουν την ασφάλεια ότι λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN την Πέμπτη.

Η εναλλαγή των αεροπλανοφόρων είχε προγραμματιστεί πριν προκύψουν οι ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Το MS Now μετέδωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι ναύτες αντιμετώπιζαν δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων τροφίμων, ενώ ορισμένοι είχαν ξεμείνει ακόμη και από οδοντόκρεμα και σαπούνι. Μέλη του Κογκρέσου δηλώνουν ότι ανησυχούν από τις αναφορές πως οι ναύτες αντιμετωπίζουν εξάντληση και επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας, καθώς δεν υπάρχουν συχνότερες επισκέψεις σε λιμάνια.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν πάνω στο πλοίο.

Το USS George Washington, το οποίο έχει ως βάση την Ιαπωνία, επιχειρεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, αυτή την εβδομάδα διέσχισε τα Στενά της Μαλάκκας, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων.