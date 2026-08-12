«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, θα αποχωρήσει από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικείμενη αποχώρηση μίας από τις στενότερες συμμάχους του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο σηματοδοτεί σημαντική ανακατάταξη στην ομάδα επικοινωνίας της κυβέρνησης, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς απομένουν λιγότεροι από τρεις μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το CNN.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Λίβιτ «μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές μου» και ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον ρόλο της στο τέλος του μήνα, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρά παιδιά της και την οικογένειά της.

«Θα αποχωρήσει από τη θέση της στα τέλη του μήνα, ώστε να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο με τα όμορφα μικρά παιδιά της και την οικογένειά της, μια απόφαση που απόλυτα κατανοώ και σέβομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε, πάντως, ότι η Λίβιτ θα συνεχίσει να τον στηρίζει ως εξωτερική σύμβουλος, διατηρώντας έτσι έναν ρόλο στο πλευρό του προέδρου και μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο.