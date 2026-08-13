Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Στη Wall Steet, οι αμερικανικοί δείκτες σημειώνουν οριακοί άνοδο την Πέμπτη (13/8), καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς και μια σειρά από φρέσκα εταιρικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,32% στις 7,774.31 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,28% στις 26,656.35 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,30% στις 53,934.07 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η Cisco Systems αποτέλεσε μία από τις μετοχές με τις χειρότερες επιδόσεις της ημέρας, υποχωρώντας περίπου 7%, καθώς τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές. Οι Cerebras και Coherent κινήθηκαν επίσης πτωτικά μετά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την πρώτη να καταγράφει «βουτιά» 15% και τη δεύτερη πτώση 6%.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Wall Street είχε την Πέμπτη μια ακόμη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Ιούλιο -ο οποίος καταγράφει τις τιμές που πληρώνουν οι χονδρέμποροι για πρώτες ύλες και υλικά- παρέμεινε αμετάβλητος. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός PPI αυξήθηκε κατά 0,2%, ελαφρώς χαμηλότερα από την άνοδο 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Υπενθυμίζεται ότι τα ηπιότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον PPI ήρθαν μία ημέρα μετά τη δημοσίευση στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), τα οποία ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Ο CPI για τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες. Τα συγκρατημένα στοιχεία έδωσαν ώθηση στον S&P 500, ο οποίος έκλεισε υψηλότερα για πρώτη φορά έπειτα από τρεις συνεδριάσεις.

Τα στοιχεία οδήγησαν τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο.

«Ωστόσο, οι πιθανότητες ευνοούν μια αύξηση των επιτοκίων είτε τον Οκτώβριο είτε τον Δεκέμβριο, αφού οι αξιωματούχοι της νομισματικής πολιτικής θα χρειαστούν χρόνο για να αξιολογήσουν την κατάσταση και στις δύο πλευρές της εντολής της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers.