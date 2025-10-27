Θα τελειώσει ποτέ το shutdown στις ΗΠΑ; Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η παύση λειτουργίας της κυβέρνησης στις ΗΠΑ, πλησιάζει πλέον τον ένα μήνα και η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να τη... συνηθίζει.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στην Ασία για μια σειρά σημαντικών συναντήσεων, έχει αλλάξει ελάχιστα την καθημερινότητά του. Οι Ρεπουμπλικανοί στο Καπιτώλιο έχουν κρατήσει τη Βουλή εκτός συνεδριάσεων και επιμένουν ότι δεν θα διαπραγματευτούν καθόλου για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, εξακολουθούν να επαινούνται από τη βάση τους επειδή αρνούνται να υποκύψουν στις πιέσεις των Ρεπουμπλικανών και επειδή έχουν μετατρέψει τη διαμάχη για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης σε θέμα υγειονομικής περίθαλψης.

Πού πηγαίνουν λοιπόν τα πράγματα από εδώ και πέρα; Σύμφωνα με τη Washington Post, είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές ημερομηνίες που αξίζει να προσέξουμε καθώς η χώρα πλησιάζει ένα ανεπιθύμητο ρεκόρ: τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παύση λειτουργίας της κυβέρνησης στην αμερικανική ιστορία.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Το φετινό Χάλογουιν ίσως έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Τραμπ έδωσε άδεια στο Υπουργείο Άμυνας να πληρώσει τους στρατιώτες αυτόν τον μήνα, χρησιμοποιώντας άλλα κονδύλια. Η κίνηση αυτή μείωσε προσωρινά την ένταση στις διαπραγματεύσεις, αφαιρώντας ένα σημαντικό σημείο πίεσης. Όμως η ανακατανομή χρημάτων για να καλυφθεί μία περίοδος μισθοδοσίας δεν έλυσε το βασικό πρόβλημα: η κυβέρνηση δεν διαθέτει τα χρήματα για να πληρώσει τους στρατιώτες της.

Τα μέλη του στρατού περιμένουν τον δεύτερο μισθό τους μέσα στην περίοδο της παύσης λειτουργίας την Παρασκευή, και δεν είναι σαφές αν υπάρχουν αρκετά κονδύλια ώστε το Υπουργείο Άμυνας να μπορέσει να επαναλάβει το «κόλπο» που του επέτρεψε να πληρώσει την προηγούμενη φορά.

Ακόμη και ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, χαρακτήρισε την κίνηση του Τραμπ «προσωρινή λύση».

Η κυβέρνηση του Τραμπ δέχτηκε πρόσφατα μια δωρεά ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στην κάλυψη των επιταγών που προορίζονταν για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ποσό αυτό μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά απέχει πολύ από τα 7,5 δισεκατομμύρια που απαιτούνται για να πληρωθούν όλοι οι στρατιώτες και οι έφεδροι κανονικά.

Οι υπάλληλοι της Βουλής των Αντιπροσώπων, που πληρώνονται μία φορά τον μήνα, είναι επίσης προγραμματισμένο να λάβουν τον μισθό τους την Παρασκευή. Αν η κυβέρνηση δεν έχει επαναλειτουργήσει μέχρι τότε, υπάρχει το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι της Βουλής να έχουν δουλέψει έναν ολόκληρο μήνα δωρεάν, ενώ τα αφεντικά τους συνέχισαν να πληρώνονται.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου

Οι Αμερικανοί θα μπορούν να συνδεθούν στο ομοσπονδιακό Marketplace του νόμου περί Προσιτής Περίθαλψης για να δουν πόσο θα πληρώσουν για την υγειονομική τους περίθαλψη το 2026. Κι αν οι επιδοτήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της παύσης λειτουργίας δεν παραταθούν, εκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν σίγουρα θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές.

Η δημοσιογράφος Πέιτζ Γουίνφιλντ Κάνινγκχαμ αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι τα Κέντρα Medicare και Medicaid διαπίστωσαν πως η υγειονομική κάλυψη μέσω της ομοσπονδιακής αγοράς «θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 30% την επόμενη χρονιά» επειδή οι επιδοτήσεις λήγουν στο τέλος του έτους.

«Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο σημείο όπου οι πολίτες βρίσκονται κυριολεκτικά στη μέση της κρίσης», είπε. «Η αδράνεια του Κογκρέσου επηρεάζει πλέον την ικανότητα των ανθρώπων να γνωρίζουν αν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την ιατρική τους περίθαλψη».

Η 1η Νοεμβρίου αποτελεί εδώ και καιρό καθοριστική ημερομηνία στη διαμάχη για την παύση λειτουργίας, ιδιαίτερα για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες ότι, αν η κυβέρνηση δεν ανοίξει ξανά και δεν παραταθούν οι επιδοτήσεις, οι επιπτώσεις για εκατομμύρια Αμερικανούς θα είναι δραματικές — και ενδέχεται πολλοί να μείνουν χωρίς κάλυψη υγείας.

«Ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ από το Μέιν. «Η πιο άμεση λύση ίσως είναι μια απλή ετήσια παράταση, ώστε να υπάρχει χρόνος για συζήτηση των αλλαγών που προτείνουν κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι».

Η 1η Νοεμβρίου αποτελεί διπλό σημείο πίεσης: τότε ενδέχεται να εξαντληθούν και τα ομοσπονδιακά κονδύλια για τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, αφήνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς σε κίνδυνο.

4 Νοεμβρίου

Ημέρα εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και οι δύο πλευρές της διαμάχης για την παύση λειτουργίας υποστηρίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις ευνοούν τη θέση τους. Όμως, όπως λέει το γνωστό ρητό, η μόνη δημοσκόπηση που μετράει είναι η ψήφος την ημέρα των εκλογών.

Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν με μεγάλη διαφορά, ειδικά στη Βιρτζίνια —μια πολιτεία που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις περικοπές και την παύση λειτουργίας— ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ίσως αρχίσουν να αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της στρατηγικής τους. Αντίθετα, αν οι Ρεπουμπλικάνοι σημειώσουν απρόσμενα καλά αποτελέσματα, οι Δημοκρατικοί ίσως αρχίσουν να ανησυχούν μήπως η σκληρή τους στάση χάνει τη λαϊκή υποστήριξη που είχαν στην αρχή.

21 Νοεμβρίου

Προετοιμαστείτε για χάος. Αν η παύση λειτουργίας συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι το σημείο όπου τα πράγματα αρχίζουν πραγματικά να εκτροχιάζονται. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό.

Πρώτον, το προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης που ψήφισε η Βουλή (και που η Γερουσία έχει αποτύχει επανειλημμένα να εγκρίνει) ισχύει μόνο έως τις 21. Αν η Γερουσία δεν το εγκρίνει μέχρι τότε, η διαμάχη για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ουσιαστικά επανέρχεται στο σημείο όπου βρισκόταν τον Σεπτέμβριο, και η Βουλή θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για να διαπραγματευτεί νέο προσωρινό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, η γιορτή των Ευχαριστιών θα βρίσκεται λίγες μέρες μακριά, πράγμα που σημαίνει ότι δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα μεταφορών της χώρας. Δεκάδες χιλιάδες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και πράκτορες της TSA, που θεωρούνται «απαραίτητοι», εργάζονται αυτή τη στιγμή χωρίς αμοιβή. Αν η παύση λειτουργίας φτάσει στον Δεκέμβριο, αυτό θα σημαίνει πολλαπλούς χαμένους μισθούς.

Οι συνέπειες της απλήρωτης εργασίας είναι ήδη εμφανείς — η δημοσιογράφος Άντρεα Σακς ανέφερε πρόσφατα ότι έχουν στηθεί τράπεζες τροφίμων σε αεροδρόμια για να ταΐσουν απλήρωτους υπαλλήλους της TSA και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Αν προστεθεί ακόμη ένας μήνας χωρίς πληρωμή, η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει κρίσιμη, ακριβώς τη στιγμή που αυτοί οι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι θα κληθούν να δουλέψουν υπερωρίες.