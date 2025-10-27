Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο – Στο επίκεντρο οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (27/10), καθώς οι ανησυχίες σχετικά με το αν το πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα ενισχύσει άμεσα τη ζήτηση πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη δήλωση του Ιρακινού υπουργού Πετρελαίου ότι η πυρκαγιά σε πετρελαϊκό κοίτασμα δεν επηρέασε τις εξαγωγές της χώρας,ασκούν πιέσεις στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 32 σεντς, ή σχεδόν 0,5%, στα 65,62 δολάρια το βαρέλι στις 10:15 GMT. Τα αμερικανικά West Texas Intermediate (WTI) futures υποχώρησαν κατά 30 σεντς, επίσης σχεδόν 0,5%, στα 61,20 δολάρια.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν καταλήξει σε ένα «ουσιαστικό πλαίσιο» εμπορικής συμφωνίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει την επιβολή δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές και να οδηγήσει σε αναστολή των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα, στις διαπραγματεύσεις αυτής της εβδομάδας.

Η είδηση αυτή ενισχύει τα διεθνή χρηματιστήρια τη Δευτέρα, ενώ ο χρυσός και τα κρατικά ομόλογα – ασφαλή καταφύγια για τους επενδυτές – σημείωσαν πτώση, όπως και το πετρέλαιο.

Οι ανησυχίες για τη ζήτηση βαραίνουν την αγορά πετρελαίου

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά πετρελαίου είναι πολύ πιο δύσπιστοι απέναντι στις εμπορικές συμφωνίες από τους επενδυτές μετοχών. Ένα θετικό κλίμα στις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει αυτόματα αυξημένη ζήτηση», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς.

Οι ανησυχίες για αναιμική ζήτηση έχουν επιβαρύνει την αγορά, με το Brent να υποχωρεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Ωστόσο, οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία και η ισχυρότερη της αναμενόμενης κατανάλωση στις ΗΠΑ έχουν συμβάλει στη στήριξη των τιμών.

«Η ελπίδα των “ταύρων” είναι ότι η κατανάλωση στις ΗΠΑ θα συνεχίσει να ανακάμπτει· διαφορετικά, φαίνεται ότι η καθοδική πορεία που βλέπουμε σήμερα είναι πιθανό να ενταθεί», ανέφερε ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG Bank.

Η θέση του Ιράκ και οι αποφάσεις του OPEC

Στο μεταξύ, το Ιράκ, ο μεγαλύτερος υπερπαραγωγός του OPEC, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέγεθος της παραγωγικής του ποσόστωσης, στο πλαίσιο της διαθέσιμης παραγωγικής του ικανότητας των 5,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Πετρελαίου Hayan Abdel-Ghani σε ενεργειακό συνέδριο.

Ο OPEC και οι σύμμαχοί του έχουν αλλάξει πορεία φέτος, αντιστρέφοντας τις προηγούμενες περικοπές παραγωγής για να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς – κίνηση που έχει συμβάλει εν μέρει στη συγκράτηση των τιμών.

Η πυρκαγιά στο πετρελαϊκό κοίτασμα Ζουμπάιρ την Κυριακή (27/10) δεν επηρέασε τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, πρόσθεσε ο Ιρακινός υπουργός.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Brent και το WTI κατέγραψαν άνοδο 8,9% και 7,7% αντίστοιχα, λόγω των κυρώσεων ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Ρωσίας.

«Είναι πιθανό να υπάρξουν συνεχιζόμενες δυσκολίες για την είσοδο του ρωσικού πετρελαίου στην αγορά, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Janiv Shah.

Πτώση για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), το φυσικό αέριο σημειώνει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 2,330% στα 31,270 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 2,27% στα 4.045,41 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό με απώλειες κατά 2,68% στα 47,30 δολάρια η ουγγιά. Από την άλλη, ανοδικά κινείται ο χαλκός, ο οποίος σημειώνει απώλειες 1,08% και βρίσκεται στα 5,1747 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο χάνει 0,19% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1648 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,28% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,335 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,826 βρετανική λίρα ανά ευρώ.