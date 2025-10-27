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Γιαννακοπούλου: Ο Ανδρουλάκης έλυσε το θέμα Παπαβασιλείου αλλά ας αποφύγουμε τα… αυτογκόλ
Πολιτική
13:38 - 27 Οκτ 2025

Γιαννακοπούλου: Ο Ανδρουλάκης έλυσε το θέμα Παπαβασιλείου αλλά ας αποφύγουμε τα… αυτογκόλ

Reporter.gr Newsroom
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Για «αυτογκόλ» που πρέπει να αποφεύγονται έκανε λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, αναφερόμενη τη Δευτέρα (27/10) στην επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου για τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ό,τι έγινε, έγινε. Ήταν μια επιλογή του προέδρου μας», είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της παρέμβασης στο Action24.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαβασιλείου, αναγκάστηκε σε παραίτηση, μόλις μία ημέρα αφότου ανέλαβε τη θέση, λόγω αποθεωτικών αναρτήσεων που είχε κάνει το 2020 και το 2021 για τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Δένδια, Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και την Ομάδα Αλήθειας. «Το θέμα λύθηκε κατευθείαν. Με το που διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν αυτές οι αναρτήσεις και οι αναφορές, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε κατευθείαν λύση».

Ωστόσο, η κυρία Γιαννακοπούλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μελλοντικά απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή. «Θα έλεγα ότι καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη, να είμαστε προσεκτικοί. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί», είπε, λέγοντας ότι «σε μια περίοδο που η ΝΔ είναι με την πλάτη στον τοίχο και υπάρχει ανάγκη πολιτικής ανατροπής, καλό είναι να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ».

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