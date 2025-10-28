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Τυφώνας «Μελίσα»: Η πιο ισχυρή καταιγίδα του κόσμου πλήττει την Τζαμάικα - Μαζικές εκκενώσεις
Ειδήσεις
11:45 - 28 Οκτ 2025

Τυφώνας «Μελίσα»: Η πιο ισχυρή καταιγίδα του κόσμου πλήττει την Τζαμάικα - Μαζικές εκκενώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Τζαμάικα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ισχυρότερο τυφώνα στην ιστορία της, καθώς ο τυφώνας «Μελίσα», κατηγορίας 5, πλησιάζει απειλητικά το νησί, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ήδη, σύμφωνα με τις αρχές, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τζαμάικα, ενώ τέσσερις ακόμη θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Το μάτι του του τυφώνα βρίσκεται πλέον νότια της Τζαμάικα, με το μεγαλύτερο μέρος του νησιού να πλήττεται από σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Η καταιγίδα κινείται αργά, με ταχύτητα μόλις 3,2 χλμ./ώρα, ενώ οι συνεχείς άνεμοι φτάνουν τα 282 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

«Δεν υπάρχει καμία υποδομή στην περιοχή που να μπορεί να αντέξει μια κατηγορία 5», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες, τονίζοντας ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση θα είναι «η ταχύτητα της ανάκαμψης».

Εκκενώσεις και μέτρα έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα έχει επιβάλει υποχρεωτική εκκένωση σε αρκετές παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής πόλης Πορτ Ρόγιαλ, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο του Κίνγκστον παραμένει κλειστό.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη αρχίσει τον συντονισμό των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο χιλιάδες κάτοικοι εξακολουθούν να αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε τμήματα της ανατολικής Τζαμάικα οι βροχοπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και ένα μέτρο, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αναμένονται, επίσης, κύματα ύψους άνω των τεσσάρων μέτρων στη νότια ακτογραμμή, απειλώντας ακόμη και νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον δήλωσε ότι ασθενείς έχουν μεταφερθεί στους επάνω ορόφους των νοσοκομείων «ελπίζοντας ότι αυτό θα είναι αρκετό για να αντέξουν το κύμα».

Η πορεία της «Μελίσα»

Η καταιγίδα αναμένεται να διασχίσει διαγώνια την Τζαμάικα, εισερχόμενη από τη νότια ενορία της Αγίας Ελισάβετ και εξέρχεται βόρεια από την Αγία Άννα, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η περιοχή της Αγίας Ελισάβετ είναι ήδη χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν το δίκτυο.

Αργά τη Δευτέρα, ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 240 χλμ. νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 530 χλμ. νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο (Κούβα), κινούμενος βορειοανατολικά με ταχύτητα 4 χλμ./ώρα.

Επικίνδυνα φαινόμενα και στην Καραϊβική

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποιεί ότι στη δυτική Αϊτή και την ανατολική Κούβα οι βροχές ενδέχεται να φτάσουν έως και 70 εκατοστά, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.
«Κανένα σημείο του νησιού δεν θα μείνει ανεπηρέαστο», δήλωσε ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Έβαν Τόμσον.

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