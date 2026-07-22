ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ειδήσεις
13:15 - 22 Ιουλ 2026

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 22/7 στον Πειραιά, μετά από περιστατικό διαρροής αερίου που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και τους διερχόμενους πολίτες.

Για προληπτικούς λόγους, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες των αρμόδιων συνεργείων και να περιοριστεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από γειτονικές πολυκατοικίες, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί ότι η περιοχή είναι ασφαλής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4zfazmd8ix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για διαρροή αερίου ή για άλλη αιτία που προκάλεσε την κινητοποίηση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών, λόγω διαρροής φυσικού αερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και

-στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά:

- Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

- Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/07/2026 - 13:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα
Επιχειρήσεις

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων
Ειδήσεις

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 12:37

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 12:29

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 12:16

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 12:07

Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:00

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 10:55

Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:52

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Πολιτική
22/07/2026 - 10:50

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Εργασιακά
22/07/2026 - 10:37

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 10:36

Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:25

Πιερρακάκης για Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:18

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 10:10

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ