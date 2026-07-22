Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 22/7 στον Πειραιά, μετά από περιστατικό διαρροής αερίου που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και τους διερχόμενους πολίτες.

Για προληπτικούς λόγους, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες των αρμόδιων συνεργείων και να περιοριστεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από γειτονικές πολυκατοικίες, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί ότι η περιοχή είναι ασφαλής.

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Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για διαρροή αερίου ή για άλλη αιτία που προκάλεσε την κινητοποίηση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών, λόγω διαρροής φυσικού αερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και

-στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά:

- Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

- Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.