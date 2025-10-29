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Σε ισχύ από σήμερα (29/10) η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας
Ειδήσεις
17:10 - 29 Οκτ 2025

Σε ισχύ από σήμερα (29/10) η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, το οποίο εγκαινιάζει μια αναβαθμισμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και ενισχύει τη στρατηγική σχέση των δύο πλευρών, με στόχο τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας και τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η νέα Συνολική και Εκτεταμένη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει πρόσθετη αμοιβαία απελευθέρωση του εμπορίου, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία συγκεκριμένων γεωργικών τομέων των κρατών-μελών της Ένωσης.

Η συμφωνία περιορίζει τις εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων όπως η ζάχαρη, τα πουλερικά, τα αυγά, το σιτάρι, ο αραβόσιτος και το μέλι, εισάγοντας ισχυρότερη ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στην ΕΕ να λάβει μέτρα εάν παρατηρηθούν σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, η DCFTA προωθεί την ευθυγράμμιση των ουκρανικών προτύπων παραγωγής με αυτά της ΕΕ, σε τομείς όπως η ευζωία των ζώων, η χρήση φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων και η ποιότητα των τροφίμων. Η Ουκρανία θα υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής της στην ΕΕ.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ενισχύει τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας και συμβάλλει στη διατήρηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς προβλέπει μέτρα για τη διευκόλυνση των ουκρανικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Με την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου, η Ουκρανία αναμένεται να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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