Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Η METLEN και η Dolomiti Energia εγκαινίασαν το νέο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 25 MW και χωρητικότητας 75 MWh, στην περιοχή Erchie της Απουλίας.

Η έναρξη λειτουργίας του έργου αποτελεί το επόμενο σημαντικό ορόσημο για ένα project που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν οι δύο εταιρείες υπέγραψαν επταετή συμφωνία φυσικού tolling. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα αντίστοιχα μοντέλα στην ιταλική αγορά αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη χρήση της υποδομής με την παροχή κρίσιμης ευελιξίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Το έργο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη METLEN και συμβάλλει στην περαιτέρω ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος της Ιταλίας.

Ως αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης, το BESS παρέχει ευελιξία στο δίκτυο και διαθέτει σύμβαση στην αγορά ισχύος (Capacity Market) με την Terna, τον διαχειριστή του ιταλικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, αποτυπώνεται στην πράξη η κοινή δέσμευση της METLEN και της Dolomiti Energia για καινοτόμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές λύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το BESS στο Erchie είναι μία από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αποθήκευσης που τίθενται σε λειτουργία στην Ιταλία, ενώ αποτελεί και το πρώτο έργο αποθήκευσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τοπικό υποσταθμό.

Η τελετή εγκαινίων

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, συνεργατών, καθώς και στελεχών των δύο εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του έργου και τη συμβολή του στην ευελιξία και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο Aris Spiropoulos, Managing Director Central Europe της METLEN, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αποθήκευση στην επόμενη φάση ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η πρόκληση πλέον δεν περιορίζεται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά αφορά και τη διασφάλιση ότι η ενέργεια θα είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζονται τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Dolomiti Energia και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί συνεργασία, εμπιστοσύνη και κοινό μακροπρόθεσμο όραμα.

Από την πλευρά του, ο Maurizio Lancerin, Energy Management Director της Dolomiti Energia, δήλωσε ότι η έναρξη λειτουργίας του BESS στο Erchie αποτελεί την ολοκλήρωση ενός έργου που αναπτύχθηκε μέσα από στενή συνεργασία μεταξύ της METLEN και της Dolomiti Energia.

Όπως σημείωσε, η αποθήκευση ενέργειας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για το ηλεκτρικό σύστημα, καθώς συμβάλλει στην ευελιξία και στη λειτουργική του διαχείριση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αντανακλά τη δέσμευση της Dolomiti Energia για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς που αναζητούν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις ενεργειακής διαχείρισης, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία στις ενεργειακές αγορές με καινοτόμες λύσεις υποδομών που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ενεργειακού κλάδου.

Η παρουσία της METLEN στην Ιταλία

Η δραστηριότητα της METLEN στην Ιταλία περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα, συνολικής ισχύος άνω των 3 GW, σε 15 από τις 20 περιφέρειες της χώρας.

Ειδικά στην Απουλία, η METLEN έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία μέσω έργων φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος άνω των 0,5 GW, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Περίπου 0,1 GW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, 0,2 GW είναι υπό κατασκευή, ενώ επιπλέον 0,3 GW βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Με το BESS στο Erchie να βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, η METLEN ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Απουλία και διευρύνει το ενεργειακό της αποτύπωμα στην ιταλική αγορά.

Το έργο αναδεικνύει το μοντέλο της εταιρείας που συνδυάζει τεχνική τεχνογνωσία, καινοτόμες εμπορικές συνεργασίες και στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία και διεθνώς.

Dolomiti Energia

Η Dolomiti Energia είναι ένας ολοκληρωμένος βιομηχανικός όμιλος με περισσότερους από 1.700 εργαζομένους και μακρά παρουσία στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο Όμιλος ιδρύθηκε στο Τρεντίνο και σήμερα δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ιταλία, διαθέτοντας μονάδες παραγωγής, εξυπηρετώντας πελάτες και λειτουργώντας σημεία λιανικής. Παράλληλα, έχει παρουσία στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, όπου διαχειρίζεται εμπορικές δραστηριότητες με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του.

Ο Όμιλος υλοποιεί ένα φιλόδοξο Σχέδιο 2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της δυναμικότητας παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και των ενεργειακών υποδομών.

Η ανάπτυξή του στηρίζεται σε ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ, με πιστοληπτική αξιολόγηση BBB+ και σταθερή προοπτική (Stable Outlook) από τη Fitch Ratings, σε διαφοροποιημένο βιομηχανικό μοντέλο και σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρυθμιζόμενα ή ημι-ρυθμιζόμενα καθεστώτα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της επιχείρησης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της Dolomiti Energia αποτελεί η πολυετής τεχνογνωσία της στη διαχείριση της ενεργειακής ευελιξίας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του συστήματος και παράλληλα στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών.