Τράπεζα του Καναδά: Μείωσε τα επιτόκια στο 2,25% - Προειδοποιεί για ασθενή ανάπτυξη λόγω... ΗΠΑ

Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά προχώρησε σήμερα σε δεύτερη διαδοχική μείωση των επιτοκίων, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις της εμπορικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γενικότερη επιβράδυνση της καναδικής οικονομίας.

Ο διοικητής Τιφ Μακλέμ δήλωσε ότι η τράπεζα αντιμετωπίζει μια «διαρθρωτική μετάβαση» λόγω των αμερικανικών δασμών, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις οικονομικές προοπτικές της χώρας. «Οι ζημιές από την εμπορική διένεξη θα συνεχιστούν», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται «περίπου στο κατάλληλο επίπεδο» για να διατηρηθεί ο πληθωρισμός κοντά στο 2%.

Ασθενής ανάπτυξη και μειωμένες προβλέψεις

Στην τριμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής, η Τράπεζα του Καναδά υποβάθμισε σημαντικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, εκτιμώντας ρυθμό 1,2% για το 2025 και 1,1% για το 2026, από 1,8% που προέβλεπε τον Ιανουάριο. Μόνο το 2027 αναμένεται μικρή επιτάχυνση στο 1,6%.

Η οικονομία προβλέπεται να παραμείνει σε υπερβάλλουσα προσφορά, με την κατανάλωση και τις επενδύσεις να κινούνται υποτονικά. Η ασθενής αγορά εργασίας και η κόπωση της πληθυσμιακής αύξησης αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση.

Εμπορικές πιέσεις και περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης

Η τράπεζα αναγνώρισε ότι το σοκ προσφοράς από την εμπορική διαμάχη μειώνει τη δυνατότητά της να ενισχύσει την ανάπτυξη μέσω νέων μέτρων νομισματικής τόνωσης.

«Η διαρθρωτική ζημιά που προκαλεί η εμπορική σύγκρουση περιορίζει τη δυναμικότητα της οικονομίας και αυξάνει το κόστος», σημείωσε ο Μακλέμ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλέψεις, καθώς το εύρος και η διάρκεια των αμερικανικών δασμών παραμένουν άγνωστα: «Το εύρος των πιθανών εκβάσεων είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, πρέπει να είμαστε ταπεινοί απέναντι στην πρόβλεψή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις στις αγορές

Μετά την ανακοίνωση, το καναδικό δολάριο ενισχύθηκε, φτάνοντας στα 1,3915 δολάρια Καναδά ανά αμερικανικό δολάριο, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Οι traders περιόρισαν τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν πάντως ότι η Τράπεζα του Καναδά ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες μειώσεις αν επιδεινωθεί το οικονομικό κλίμα.

«Μειώνουμε τα επιτόκια επειδή η οικονομία βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Γουόρεν Λάβλι, της National Bank Financial. «Ο Καναδάς υποφέρει από έναν “θάνατο από χίλιες μικρές τομεακές περικοπές” λόγω των δασμών. Πρόκειται για μια οικονομία που χρειάζεται στήριξη».

Σταθερός πληθωρισμός, συγκρατημένες προσδοκίες

Η τράπεζα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί κοντά στον στόχο του 2% έως το 2027, καθώς οι πιέσεις στις τιμές φαίνεται να έχουν περιοριστεί. Οι δείκτες πυρήνα παραμένουν γύρω στο 3%, αλλά η ανοδική τάση τους έχει «εξασθενήσει».

Με το επιτόκιο στο 2,25%, η κατευθυντήρια τιμή βρίσκεται στο κατώτατο όριο του “ουδέτερου” εύρους, όπου το κόστος δανεισμού ούτε επιβραδύνει ούτε ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα.