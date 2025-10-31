Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος σε φλεγόμενο διαμέρισμα - Υποψίες για εμπρησμό
22:27 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ανατριχίλα και ερωτήματα προκαλούν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στον Μασταμπά Ηρακλείου, όπου μία 90χρονη γυναίκα και ο 60χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά τους το βράδυ της Παρασκευής 31/10. 

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της τοπικής ιστοσελίδας patris.gr, τα ευρήματα στο σημείο αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου των δύο θυμάτων αλλά και για το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την ηλικιωμένη γυναίκα στο δάπεδο, χωρίς τις αισθήσεις της, πιθανότατα νεκρή από ασφυξία. Εκείνη τη στιγμή, μέσα στα σκοτάδια, είδαν μια ανθρώπινη φιγούρα να κινείται στον χώρο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, φώναξαν «ποιος είναι εκεί», όμως δεν πήραν καμία απάντηση, ενώ λίγο αργότερα είδαν κάποιον να φεύγει βιαστικά.

Στο ίδιο διαμέρισμα εντοπίστηκε νεκρός και ο κατάκοιτος 60χρονος γιος της γυναίκας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο κεφάλι του βρέθηκε νάιλον σακούλα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Η πτώση του αδελφού και το μυστήριο γύρω από τη συμπεριφορά του

Την ίδια στιγμή, ερωτηματικά προκαλεί η στάση του τρίτου μέλους της οικογένειας, του περίπου 55χρονου αδελφού, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση πανικού μετά το περιστατικό. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άνδρας φώναζε, τραβούσε τα μαλλιά του και ζητούσε βοήθεια. Λίγο αργότερα ανέβηκε στην ταράτσα και, παρά τις εκκλήσεις αστυνομικού να σταματήσει, έπεσε στο κενό.

«Εκείνος δυστυχώς έπεσε, όμως στάθηκε τυχερός, γιατί οι τέντες ανέκοψαν την πτώση του και δεν σκοτώθηκε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 55χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέροντας πολλαπλά τραύματα, ενώ έχει ήδη μπει στο «κάδρο» των ερευνών.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 άνδρες, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, από βραχυκύκλωμα ή ατύχημα έως εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, που παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το τραγικό περιστατικό και τις απαντήσεις που αναζητούν πλέον οι αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 23:05
