Εμπορική ανακωχή Ουάσιγκτον – Πεκίνου: Ποιος βγαίνει πραγματικά κερδισμένος

Στις 30 Οκτωβρίου 2025, στη νοτιοκορεατική πόλη Μπουσάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν σε μία ετήσια εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο των δύο χωρών. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις περισσότερες από τις τιμωρητικές δασμολογικές πολιτικές που είχε επιβάλει στην Κίνα από τον Απρίλιο, επαναφέροντας ουσιαστικά την κατάσταση που ίσχυε στις αρχές του έτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το geopoliticaleconomy, η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί οριστικό τέλος της αντιπαράθεσης – απλώς μια αναστολή μέτρων. Είναι σαφές πως οι εντάσεις μπορεί να επιστρέψουν, καθώς τα βαθύτερα αίτια του εμπορικού ανταγωνισμού παραμένουν άλυτα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα εξήλθε ενισχυμένη από αυτή τη φάση του εμπορικού πολέμου. Η χώρα παρουσιάζεται πλέον πιο προετοιμασμένη και ανθεκτική στις αμερικανικές πιέσεις, με την οικονομία της να έχει διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της και να στηρίζεται λιγότερο στην αγορά των ΗΠΑ.

Η Εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα

Μία από τις σημαντικότερες επισημάνσεις είναι ότι σήμερα η αμερικανική οικονομία εξαρτάται περισσότερο από την Κίνα απ’ ό,τι το αντίστροφο. Ενώ το 2000 περίπου το ένα τέταρτο του κινεζικού εμπορίου συνδεόταν με τις ΗΠΑ, το 2023 το ποσοστό αυτό είχε πέσει γύρω στο 10 %. Η Κίνα έχει μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αγορά, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βασίζονται σε κινεζικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως κινητά, μπαταρίες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, που δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από εγχώρια παραγωγή.

Αντίθετα, οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα αφορούν κυρίως πρώτες ύλες – πετρέλαιο, σόγια και καλαμπόκι – τις οποίες η Κίνα μπορεί να προμηθευτεί και από άλλες χώρες, γεγονός που μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ουάσιγκτον.

Ηγεμονία της Κίνας στις σπάνιες γαίες

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 90 % της παγκόσμιας διύλισης σπάνιων γαιών – κρίσιμων για την παραγωγή ηλεκτρονικών, αμυντικών και ενεργειακών τεχνολογιών. Όταν οι ΗΠΑ προσπάθησαν να επιβάλουν περιορισμούς, το Πεκίνο απάντησε με αντίποινα, απειλώντας την αμερικανική εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό οδήγησε σε αναδίπλωση της αμερικανικής κυβέρνησης, που διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να πιέσει χωρίς να ζημιώσει τις δικές της επιχειρήσεις.

Τεχνολογικός ανταγωνισμός και «Made in China 2025»

Η Ουάσιγκτον επιχείρησε να περιορίσει την κινεζική ανάπτυξη στους ημιαγωγούς και στην τεχνητή νοημοσύνη, όμως η Κίνα απάντησε ενισχύοντας δραστικά τις επενδύσεις της. Μέσα από το πρόγραμμα «Made in China 2025», επιτάχυνε την τεχνολογική της ανεξαρτησία. Σήμερα, η Κίνα προηγείται σε 57 από τις 64 κρίσιμες τεχνολογίες παγκοσμίως, γεγονός που ανατρέπει το επιχείρημα ότι παραμένει «εξαρτημένος μαθητής» της Δύσης.

Οι κοινωνικές συνέπειες για τις ΗΠΑ

Οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ επιβάρυναν πρωτίστως τους ίδιους τους Αμερικανούς καταναλωτές. Μελέτες δείχνουν ότι τα νοικοκυριά επωμίζονται πάνω από το ήμισυ του κόστους των δασμών, μετατρέποντάς τους ουσιαστικά σε έναν «φόρο κατανάλωσης». Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση του κόστους ζωής, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να ξεπερνά τον στόχο του 2 %.

Παράλληλα, από την άνοιξη ως το φθινόπωρο του 2025, οι ΗΠΑ έχασαν περίπου 42 000 βιομηχανικές θέσεις εργασίας, κυρίως σε τομείς όπως τα αυτοκίνητα, οι οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρονικά. Ακόμη και η αγροτική βάση στήριξης του Τραμπ υπέστη πλήγμα, καθώς οι κινεζικές αγορές σόγιας μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι πολιτικές και γεωστρατηγικές επιπτώσεις

Η ανακωχή φαίνεται να υπαγορεύτηκε όχι μόνο από οικονομικούς, αλλά και από πολιτικούς υπολογισμούς. Με τις εκλογές του 2026 να πλησιάζουν, ο Τραμπ επιδιώκει να αποφύγει το πολιτικό κόστος μιας οικονομικής κρίσης που θα προκληθεί από παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν φθίνουσα δημοτικότητα, με την πλειονότητα των Αμερικανών να αποδοκιμάζει την οικονομική του πολιτική.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η αποτυχία των ΗΠΑ να επιβάλουν τους όρους τους σηματοδοτεί μια μετατόπιση ισχύος. Η Κίνα εδραιώνεται ως υπερδύναμη στον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα, ενώ οι σχέσεις της με άλλες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, ενισχύονται. Η δυνατότητα της Ουάσιγκτον να καθορίζει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου περιορίζεται αισθητά.

Η προσωρινή εκεχειρία δεν καταργεί τους δασμούς, αλλά τους αναστέλλει. Ωστόσο, η υποχώρηση των ΗΠΑ στέλνει σαφές μήνυμα: η εποχή της αμερικανικής οικονομικής παντοδυναμίας φαίνεται να έχει παρέλθει. Οι διεθνείς ισορροπίες αλλάζουν, και η Κίνα καταλαμβάνει κεντρική θέση στη νέα παγκόσμια αλυσίδα αξίας.

Κινεζική νίκη η στροφή Τραμπ

Ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας έχει, προς το παρόν, καταλήξει εις βάρος των ΗΠΑ. Η εξάρτηση της αμερικανικής οικονομίας από την κινεζική παραγωγή, η τεχνολογική άνοδος της Κίνας και οι κοινωνικές συνέπειες των δασμών καταδεικνύουν ότι η Ουάσιγκτον δεν πέτυχε τους στόχους της.

Η ανακωχή ίσως να λειτουργεί ως τακτική παύση πριν από νέες συγκρούσεις, αλλά η στρατηγική ισορροπία έχει ήδη μετατοπιστεί. Το μάθημα για την Αμερική είναι σαφές: οι πολιτικές επιβολής και μονομερών δασμών δεν αρκούν για να διατηρηθεί η οικονομική πρωτοκαθεδρία της. Αντίθετα, ο παγκόσμιος χάρτης ισχύος δείχνει πλέον μια νέα πραγματικότητα, όπου η Κίνα δεν είναι απλώς ανταγωνιστής, είναι ισότιμος αντίπαλος.