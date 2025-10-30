Εμπορική εκεχειρία με ερωτηματικά: Παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Κίνα αφήνει θολό τοπίο στις δεσμεύσεις της

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε εμπορική εκεχειρία κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στη Νότια Κορέα την Πέμπτη (30/10), αποκλιμακώνοντας μια διαμάχη για τα στοιχεία σπάνιων γαιών που απειλούσε να οδηγήσει τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου σε έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο.

Όπως υπενθυμίζει το CNBC, η Κίνα συμφώνησε να παγώσει για ένα έτος τα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που είχε ανακοινώσει στις 9 Οκτωβρίου και τα οποία είχαν πυροδοτήσει τη διαμάχη.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, ενώ επέβαινε στο Air Force One, ότι η συμφωνία για τις σπάνιες γαίες είναι ενός έτους, αλλά θα «ανανεώνεται πολύ τακτικά με τον καιρό». Ο πρόεδρος είπε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο Σι θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες –είτε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα είτε στην Ουάσινγκτον, D.C. — σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Έχουμε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ. «Κάθε χρόνο θα την επαναδιαπραγματευόμαστε, αλλά νομίζω ότι θα διαρκέσει πολύ, πέρα από το ένα έτος. Το θέμα των σπάνιων γαιών έχει διευθετηθεί – και αυτό είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μειώνει άμεσα τους δασμούς που συνδέονται με την Κίνα και τα προϊόντα φαιντανύλης, από 20% σε 10%. Αυτό μειώνει το συνολικό ποσοστό των κινεζικών εισαγωγών γύρω στο 47%, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο πρόεδρος είχε προηγουμένως απειλήσει να επιβάλει δασμούς 100% την 1η Νοεμβρίου λόγω των κινεζικών ελέγχων στις σπάνιες γαίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναβάλουν επίσης έναν κανονισμό που είχε ανακοινωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και έθετε στη «μαύρη λίστα» θυγατρικές κινεζικών εταιρειών, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας. Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να αναστείλουν για ένα έτος τα τέλη για τα πλοία που προσεγγίζουν τα λιμάνια τους.

Κέρδισε η Κίνα;

Το Πεκίνο είχε αιφνιδιάσει τον Λευκό Οίκο με τους αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Σι, εκμεταλλευόμενο την κυριαρχία του στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα για να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι της Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μαγνητών – κρίσιμων εξαρτημάτων για οπλικά συστήματα, ημιαγωγούς, ηλεκτρικά οχήματα και άλλες εφαρμογές.

Η Κίνα αξιοποίησε με επιτυχία τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και το εμπάργκο στη σόγια για να πιέσει τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς, δήλωσε ο αναλυτής της Wolfe Research, Τόμπιν Μάρκους.

«Ο Σι ήταν προετοιμασμένος για τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του και διαθέτει ένα ισχυρό όπλο στις σπάνιες γαίες», ανέφεραν οι αναλυτές της Piper Sandler, με επικεφαλής τον Άντι Λαπεριέρ. «Η Κίνα φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία».

Ωστόσο, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα επί κυβέρνησης Μπάιντεν, Νίκολας Μπερνς, προειδοποίησε ότι η συμφωνία δεν είναι συνολική.

«Αυτό που έχουμε είναι μια εύθραυστη εκεχειρία μέσα σε έναν μακρόχρονο, ακόμη ενεργό εμπορικό πόλεμο», είπε ο Μπερνς στο CNBC.

Ασάφειες σε βασικά σημεία

Δεν είναι απολύτως σαφές σε τι ακριβώς δεσμεύτηκε η Κίνα σε τομείς όπως η γεωργία, η ενέργεια και η συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες σόγιας, σόργου και άλλων αγροτικών προϊόντων – 25 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σόγιας ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ωστόσο, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα «επεκτείνουν το εμπόριο αγροτικών προϊόντων», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Κίνα είχε κάνει ανάλογες υποσχέσεις για σόγια και φαιντανύλη κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, υπενθυμίζει ο Λαπεριέρ της Piper Sandler. «Επομένως, είναι αμφίβολο αν ο Τραμπ πήρε κάτι ουσιαστικό σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών», σημείωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα ίσως αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Αλάσκα, αν και η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ θα συναντηθούν με Κινέζους αξιωματούχους για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες, είπε.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον Σι το θέμα των εξαγωγών τσιπ της Nvidia, αλλά όχι των πιο προηγμένων μοντέλων Blackwell. «Είπα πως αυτό είναι μεταξύ της Κίνας και της Nvidia, αλλά εμείς λειτουργούμε λίγο ως διαιτητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι το Πεκίνο θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για «την επίλυση ζητημάτων που αφορούν το TikTok», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Τραμπ, πάντως, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο TikTok στις δηλώσεις του ούτε στην ανάρτησή του στο Truth Social σχετικά με την εκεχειρία με την Κίνα.