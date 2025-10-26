ΗΠΑ - Κίνα: Συμφωνία πλαίσιο για σπάνιες γαίες και πάγωμα δασμών ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι

Ανώτατοι οικονομικοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας κατέληξαν την Κυριακή σε ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, το οποίο θα εξετάσουν και θα οριστικοποιήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Η συμφωνία προβλέπει αναστολή των αυξημένων αμερικανικών δασμών και των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, καθώς και επανεκκίνηση των εισαγωγών αμερικανικής σόγιας από την Κίνα, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ απέτρεψαν την επιβολή των δασμών 100% που είχε προαναγγείλει ο Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι η Κίνα αναμένεται να καθυστερήσει για έναν χρόνο την εφαρμογή του νέου καθεστώτος αδειοδότησης για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών, όσο το Πεκίνο επανεξετάζει την πολιτική του.

Αξιωματούχοι του Πεκίνου εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι και δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Οι Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου APEC στην Γκιεόνγκτζου της Νότιας Κορέας, για να επικυρώσουν τη συμφωνία. Αν και ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει επίσημα τη συνάντηση, η Κίνα δεν την έχει ακόμη επιβεβαιώσει.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι υπάρχει πλέον «ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο» για τους δύο ηγέτες να συζητήσουν, ενώ προανήγγειλε ότι η ανακωχή στους δασμούς θα παραταθεί πέρα από τις 10 Νοεμβρίου, όταν έληγε κανονικά, και ότι η Κίνα θα επανεκκινήσει σημαντικές αγορές αμερικανικής σόγιας, μετά από μήνα χωρίς καμία αγορά.

«Οι Αμερικανοί αγρότες θα αισθανθούν πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, τόσο για τη φετινή χρονιά όσο και για τα επόμενα χρόνια», είπε ο Μπέσεντ.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμι Γκριρ, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παγώσουν ορισμένα τιμωρητικά μέτρα και να βρουν «έναν δρόμο για πρόσβαση σε περισσότερες σπάνιες γαίες από την Κίνα», επιδιώκοντας παράλληλα να ισορροπήσουν το εμπορικό έλλειμμα μέσω αυξημένων αμερικανικών εξαγωγών.

Κινέζικες επιφυλάξεις

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος Λι Τσενγκάνγκ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια «προκαταρκτική συναίνεση», η οποία θα πρέπει τώρα να περάσει από εσωτερικές εγκρίσεις.

«Η αμερικανική στάση ήταν σκληρή», είπε ο Λι. «Ωστόσο είχαμε εντατικές, εποικοδομητικές διαβουλεύσεις και ανταλλάξαμε προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες εκατέρωθεν».

Ο Τραμπ έφτασε την Κυριακή στη Μαλαισία, πρώτο σταθμό μιας πενθήμερης περιοδείας στην Ασία, η οποία θα κορυφωθεί με τη συνάντηση με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος: «Πιστεύω ότι θα έχουμε μια συμφωνία με την Κίνα», είπε, προσθέτοντας πως οι δασμοί 100% που είχε απειλήσει θα ανασταλούν.

Οι δύο πλευρές, εκτός από τα ζητήματα των σπάνιων γαιών, συζήτησαν και την επέκταση του εμπορίου, την κρίση φαιντανύλης στις ΗΠΑ, τα τέλη λιμένων και τη μεταβίβαση της TikTok σε αμερικανικό έλεγχο.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για την TikTok βρίσκονται υπό διαμόρφωση, ώστε ο Τραμπ και ο Σι να μπορέσουν να την «ολοκληρώσουν» στη Νότια Κορέα.

Εύθραυστη ανακωχή

Το τελευταίο διάστημα, οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είχαν κλιμακωθεί, καθώς η εύθραυστη εμπορική ανακωχή που επιτεύχθηκε τον Μάιο στη Γενεύη και παρατάθηκε τον Αύγουστο δεν απέτρεψε νέες κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές.

Οι κινεζικοί έλεγχοι στις εξαγωγές σπάνιων γαιών έχουν προκαλέσει παγκόσμια έλλειψη, ωθώντας τις ΗΠΑ να εξετάζουν απαγόρευση εξαγωγών τεχνολογικού εξοπλισμού προς την Κίνα, από φορητούς υπολογιστές έως κινητήρες αεροσκαφών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.