«Καρφιά» Ομπάμα κατά Τραμπ για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και αναρτήσεις στο Truth Social

Ο πρώην πρόεδρος των Μπαράκ Ομπάμα βγήκε το Σάββατο (2/11) ξανά στην προεκλογική αρένα, καλώντας υποστηρικτές να στηρίξουν τις Δημοκρατικές υποψήφιες για τις θέσεις κυβερνητών, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και Μάικι Σέριλ, σε ξεχωριστές εκδηλώσεις στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ — ρίχνοντας παράλληλα αιχμές κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάθε μέρα, ο Λευκός Οίκος προσφέρει μια καινούρια δόση παρανομίας, ανευθυνότητας, κακοπιστίας και καθαρής τρέλας», είπε ο Ομπάμα στα δύο συλλαλητήρια.

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίστηκε το μεσημέρι στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια δίπλα στη Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, πριν μεταβεί στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ για να στηρίξει τη Σέριλ, εκπρόσωπο της 11ης εκλογικής περιφέρειας.

Επιδίωξε να αντιπαραβάλει τις ενέργειες του Τραμπ με τα πεπραγμένα των δύο υποψηφίων, λέγοντας ότι οι πολίτες «αξίζουν ηγέτες που αντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήματα και ενώνουν τους ανθρώπους, αντί να τους διχάζουν».

Ο Ομπάμα δεν παρέλειψε να επιτεθεί προσωπικά στον Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διώκει πολιτικούς του αντιπάλους, επικρίνοντας το έργο των 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανακαίνιση της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου και χαρακτηρίζοντας «παράξενα» τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης – όπως εκείνο που ο Τραμπ μοιράστηκε στο Truth Social, στο οποίο εμφανίζεται να ρίχνει περιττώματα από μαχητικό αεροσκάφος πάνω σε διαδηλωτές της Νέας Υόρκης φορώντας στέμμα.

«Όλα αυτά γίνονται για να σας αποσπάσουν την προσοχή από το γεγονός ότι η ζωή σας δεν έχει βελτιωθεί», είπε ο Ομπάμα στο πλήθος στο Νόρφολκ.

Όταν το κοινό αποδοκίμασε, ο πρώην πρόεδρος θυμήθηκε το σύνθημα που χρησιμοποίησε το 2016: «Μην αποδοκιμάζετε, ψηφίστε».

«Δεν ακούνε τα “ου”. Ακούνε τις ψήφους», είπε στο Νόρφολκ — προσθέτοντας αργότερα, στο Νιούαρκ, πως το βίντεο του Τραμπ για το No Kings «δεν αξίζει καν αποδοκιμασίας».

«Ας το παραδεχτούμε: η χώρα και η πολιτική μας βρίσκονται σε ένα σκοτεινό σημείο», δήλωσε στο Νιούαρκ.

Και στις δύο εκδηλώσεις, ο Ομπάμα είπε ότι η Σπάνμπεργκερ και η Σέριλ είναι οι τύποι πολιτικών που έχει ανάγκη η Αμερική, γιατί «βρίσκονται εκεί για τους σωστούς λόγους».

«Οι αντίπαλοί τους; Όχι και τόσο», είπε, αναφερόμενος στη ρεπουμπλικανή υποψήφια κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Γουίνσομ Έαρλ-Σιρς, και στον πρώην πολιτειακό βουλευτή του Νιου Τζέρσεϊ, Τζακ Τσιαταρέλι.

Αν και οι Σπάνμπεργκερ και Σέριλ προηγούνται γενικά στις δημοσκοπήσεις, οι δύο αναμετρήσεις έχουν διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος ενόψει των εκλογών της Τρίτης.

Η Σπάνμπεργκερ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι της Έαρλ-Σιρς, αλλά οι Δημοκρατικοί ανησυχούν για ενδεχόμενες διχασμένες ψήφους λόγω του σκανδάλου με τα βίαια μηνύματα του υποψηφίου γενικού εισαγγελέα των Δημοκρατικών, Τζέι Τζόουνς.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, υψηλόβαθμοι Δημοκρατικοί όπως ο Ομπάμα εντείνουν την εκστρατεία υπέρ της Σέριλ, καθώς οι ενδείξεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση με τον Τσιαταρέλι γίνεται πιο αμφίρροπη από το αναμενόμενο. Ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγκο (Αριζόνα) αναμένεται να μιλήσει υπέρ της Σέριλ την Κυριακή.

Σε αμφότερες τις εκδηλώσεις, ο Ομπάμα κάλεσε τους παρευρισκόμενους να ψηφίσουν την Τρίτη, αν δεν το έχουν ήδη κάνει μέσω πρόωρης ψηφοφορίας.

«Και μετά πάρτε όλους τους φίλους σας, την οικογένεια σας – και εκείνον τον ξάδερφο που κάθεται στον καναπέ», είπε αστειευόμενος στο Νιούαρκ. «Απλώς πείτε του “Έλα, σήκω απ’ τον καναπέ”.»