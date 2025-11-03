Γάζα: 45 σορούς Παλαιστινίων παρέδωσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ παρέδωσε τη Δευτέρα (3/11) στη Γάζα 45 σορούς Παλαιστινίων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι υγείας, μία ημέρα αφότου η Χαμάς επέστρεψε τα λείψανα τριών Ισραηλινών στρατιωτών που είχαν σκοτωθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον τρέχοντα πόλεμο.

Η ανταλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στον πιο καταστροφικό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς των τελευταίων χρόνων. Από την 10η Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι απελευθέρωσαν τα λείψανα 20 ομήρων, ενώ οκτώ παραμένουν ακόμη στη Γάζα. Η συμφωνία προβλέπει ότι για κάθε όμηρο που επιστρέφεται στο Ισραήλ, παραδίδονται 15 παλαιστινιακές σοροί. Η τελευταία παράδοση αύξησε τον συνολικό αριθμό των παλαιστινιακών σορών που παραδόθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας σε 270.

