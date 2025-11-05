ΗΠΑ: Ερωτηματικά για τις πρακτικές του Υπ. Δικαιοσύνης στην υπόθεση του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμ Κόμεϊ

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ένας ομοσπονδιακός δικαστής την Τετάρτη (5/11), προειδοποιώντας πως το Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία για την ποινική υπόθεση εναντίον του πρώην Διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε μια κατάσταση του τύπου “κατηγορούμε πρώτα, ερευνούμε μετά”», δήλωσε ο Ειρηνοδίκης Γουίλιαμ Φιτζπάτρικ της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην υπόθεση του Κόμεϊ, η οποία διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα.

Ο δικαστής επικεντρώθηκε κατά την ακρόαση σε ερωτήσεις προς τους εισαγγελείς σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βάσει τεσσάρων ενταλμάτων έρευνας το 2019 και το 2020, τα οποία πλέον θα μπορούσαν να ενταχθούν στην υπόθεση εναντίον του Κόμεϊ.

Ο δικαστής πίεσε τον εισαγγελέα Τάιλερ Λέμονς να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το ποια αποδεικτικά στοιχεία είχε στην κατοχή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αν κάποιος από τους ερευνητές είχε εξετάσει αρχεία που θα έπρεπε να παραμείνουν εμπιστευτικά, καθώς αφορούν επικοινωνίες δικηγόρου-πελάτη.

Τελικά, όπως αναφέρει το CNN, ο δικαστής θα αποφασίσει αν το υπουργείο χειρίστηκε σωστά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν χρόνια σε έρευνα για διαρροές που αφορούσε τον Κόμεϊ και τον φίλο και δικηγόρο του, Ντάνιελ Ρίτσμαν.

Σημειώνεται ότι ο Κόμεϊ κατηγορείται για ψευδή δήλωση στο Κογκρέσο σχετικά με την έρευνα για διαρροές και έχει δηλώσει αθώος.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Κόμεϊ δήλωσε στο δικαστήριο την Τετάρτη ότι η πλευρά τους θεωρεί πως τα συνταγματικά δικαιώματα του πρώην διευθυντή του FBI ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν αρκετά για τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι ομοσπονδιακοί ερευνητές πριν χρόνια.

Η υπεράσπιση είχε ζητήσει από τον δικαστή να τους επιτρέψει να εξετάσουν οποιαδήποτε πληροφορία συνέλεξε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις διαρροές, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν να «ψάχνουν» παλιά εντάλματα για κάτι νέο που θα μπορούσε να εμπλέξει τον Κόμεϊ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προθεσμία έως την Πέμπτη στις 17:00 να παρέχει στην ομάδα του Κόμεϊ όλες τις λεπτομέρειες που αντλήθηκαν κατά την έρευνα στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς του Ρίτσμαν το 2019 και το 2020, καθώς και όλα τα έγγραφα και πρακτικά του μεγάλου ενόρκου.

«Η κυβέρνηση έχει αυτά τα στοιχεία για πεντέμισι χρόνια… αυτό είναι άδικο προς την υπεράσπιση, αλλά δεν βλέπω άλλη λύση», δήλωσε ο δικαστής, αναφερόμενος στον όγκο των εγγράφων που θα πρέπει να εξετάσει η υπεράσπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην ακρόαση παρέστησαν τόσο ο Κόμεϊ όσο και η Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, αλλά κανένας από τους δύο δεν μίλησε στον δικαστή.