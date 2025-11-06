ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναβρασμό στην Ευρώπη «προκαλεί» η Shein: Γαλλία και Γερμανία πιέζουν την Κομισιόν για συστηματική έρευνα
Ειδήσεις
14:38 - 06 Νοε 2025

Αναβρασμό στην Ευρώπη «προκαλεί» η Shein: Γαλλία και Γερμανία πιέζουν την Κομισιόν για συστηματική έρευνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γαλλία αύξησε την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την Πέμπτη, ζητώντας να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κινεζική διαδικτυακή εταιρεία γρήγορης μόδας Shein, σχετικά με την πώληση σεξουαλικών κούκλων που μοιάζουν με παιδιά και απαγορευμένων όπλων μέσω της πλατφόρμας της αναφέρει το Reuters. 

Την Τετάρτη, η Γαλλία προχώρησε σε απαγόρευση της Shein λόγω των παράνομων προϊόντων, οδηγώντας την εταιρεία να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της αγοράς (marketplace) στη χώρα, προκειμένου να «επανεξετάσει και να ενισχύσει» τη λειτουργία των τρίτων πωλητών. Παράλληλα, η Shein είχε ήδη σταματήσει την πώληση όλων των σεξουαλικών κούκλων παγκοσμίως.

«Πιστεύω ότι η πλατφόρμα παραβιάζει προφανώς τους ευρωπαϊκούς κανόνες», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό (Jean-Noel Barrot) σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Franceinfo. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο».

Η ιστοσελίδα της Shein στη Γαλλία παρέμενε προσβάσιμη την Πέμπτη, ωστόσο εμφάνιζε μόνο τα ρούχα της εταιρείας και όχι το ευρύ φάσμα παιχνιδιών, ειδών σπιτιού και gadget που διατίθενται συνήθως στην πλατφόρμα της, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Οι υπουργοί Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ (Roland Lescure) και Ψηφιακής Πολιτικής Αν Λε Ενάνφ (Anne le Henanff) απέστειλαν επιστολή στην Επίτροπο Τεχνολογίας της Ε.Ε. Χέννα Βίρκουνεν (Henna Virkkunen), καλώντας την Επιτροπή να διερευνήσει τη Shein «χωρίς καθυστέρηση».

«Η Γαλλία ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβάσεις και εκτιμά ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι από τη δραστηριότητα της πλατφόρμας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.», ανέφεραν.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής και σημείωσε ότι η Κομισιόν θα αξιολογήσει το αίτημα και θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Η Shein δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Επικίνδυνα παιχνίδια και τοξικά κοσμήματα: Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ε.Ε.

Από την πλευρά του, ο Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανεμπορίου (HDE) κάλεσε επίσης την κυβέρνηση της Γερμανίας και τις αρχές της Ε.Ε. να τηρήσουν πιο αυστηρή στάση απέναντι στη Shein.

«Οι παραβιάσεις νόμων και κανονισμών πρέπει να έχουν συνέπειες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του HDE, Στέφαν Γκεντ (Stefan Genth), στο Reuters.

Ο οργανισμός δοκιμών προϊόντων Stiftung Warentest της Γερμανίας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι 110 από τα 162 προϊόντα που δοκίμασε από τη Shein και την ανταγωνίστρια πλατφόρμα Temu δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επισημαίνοντας επικίνδυνα παιχνίδια και τοξικά μέταλλα σε κοσμήματα.

Η Shein έχει χαρακτηριστεί ως «Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα (VLOP)» στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) της Ε.Ε., ο οποίος δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διερευνά πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας αυτής.

Ο DSA απαιτεί από τις πλατφόρμες να συλλέγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες για τους τρίτους πωλητές και να ελέγχουν την αγορά τους για μη συμμορφούμενα προϊόντα. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 6% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Η Shein είχε παγκόσμια έσοδα ύψους 37 δισ. δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της μητρικής της εταιρείας Roadget Business Pte Ltd στη Σιγκαπούρη.

Οι κινεζικές πλατφόρμες στο μικροσκόπιο της Ευρώπης

Η Shein έχει σχεδόν 146 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ε.Ε., σύμφωνα με την τελευταία έκθεση διαφάνειας που υπέβαλε στο πλαίσιο του DSA.

Νωρίτερα φέτος, η Κομισιόν είχε ζητήσει από την εταιρεία εσωτερικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους παράνομων προϊόντων και περιεχομένου στην πλατφόρμα της.

Η υπόθεση εντείνει τη συζήτηση για τη ρύθμιση των κινεζικών διαδικτυακών κολοσσών στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν αυστηρότερο έλεγχο για λόγους ασφάλειας καταναλωτών και προστασίας δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά ξεχωριστά την Temu, η οποία ανήκει στην κινεζική PDD Holdings, στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα του Ιουλίου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων μέσω του ιστότοπού της.

Παράλληλα, οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για τις Shein, Temu, AliExpress και Wish, σχετικά με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και η αδυναμία αποτροπής πρόσβασης ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο μέσω των ηλεκτρονικών αγορών τους.

Κομισιόν: Οι ψηφιακές πλατφόρμες στην ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέπουν πορνογραφικό περιεχόμενο ή πώληση όπλων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές, καθώς και με την κινεζική διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικής Shein, μετά από καταγγελία της Γαλλίας ότι η Shein επιτρέπει τη δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου ή την πώληση όπλων στην πλατφόρμα της, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ έχει λάβει την επιστολή της Γαλλίας με αίτημα για ανάληψη δράσης, προσθέτοντας ότι μια πλατφόρμα που επιτρέπει πορνογραφικό περιεχόμενο ή πώληση όπλων παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ, γεγονός που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν έχει γνώση για παρόμοιες ανησυχίες από άλλα κράτη-μέλη και διευκρίνισε ότι η ΕΕ δεν προτίθεται να αναστείλει τη λειτουργία οποιασδήποτε πλατφόρμας σε επίπεδο Ένωσης.

Προστασία του ελληνικού εμπορίου ζητά η ΕΣΕΕ

Η μεγάλη εμπορική αναστάτωση που έχει προκληθεί από την Shein και τις υπόλοιπες μεγάλες κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες στην Ευρώπη, επηρεάζει σημαντικά και την ελληνική αγορά. Με δήλωση του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, μετά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος της εταιρίας Shein στη Γαλλία, τονίζει χαρακτηριστικά: «Αν μπορεί η Γαλλία να ενισχύει το νομικό και ελεγκτικό της οπλοστάσιο, γιατί όχι και η Ελλάδα;» και ζητά περαιτέρω μέτρα προστασίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Έντονες αντιδράσεις αλλά και ουρές για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Shein στο Παρίσι

Εν τω μεταξύ, με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχθηκε η γαλλική πρωτεύουσα το πρώτο μόνιμο κατάστημα της Shein, που άνοιξε την Τετάρτη στο ιστορικό πολυκατάστημα BHV Marais. Από τη μία, δεκάδες πελάτες σχημάτισαν ουρές για να δουν τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ από την άλλη, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της γαλλικής ένδυσης και πολίτες διαμαρτύρονται για την παρουσία του κολοσσού της «γρήγορης μόδας» στην καρδιά του Παρισιού.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 14:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025
ΕΜΠΟΡΙΟ

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Ειδήσεις

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ