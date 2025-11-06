Αναβρασμό στην Ευρώπη «προκαλεί» η Shein: Γαλλία και Γερμανία πιέζουν την Κομισιόν για συστηματική έρευνα

Η Γαλλία αύξησε την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την Πέμπτη, ζητώντας να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κινεζική διαδικτυακή εταιρεία γρήγορης μόδας Shein, σχετικά με την πώληση σεξουαλικών κούκλων που μοιάζουν με παιδιά και απαγορευμένων όπλων μέσω της πλατφόρμας της αναφέρει το Reuters.

Την Τετάρτη, η Γαλλία προχώρησε σε απαγόρευση της Shein λόγω των παράνομων προϊόντων, οδηγώντας την εταιρεία να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της αγοράς (marketplace) στη χώρα, προκειμένου να «επανεξετάσει και να ενισχύσει» τη λειτουργία των τρίτων πωλητών. Παράλληλα, η Shein είχε ήδη σταματήσει την πώληση όλων των σεξουαλικών κούκλων παγκοσμίως.

«Πιστεύω ότι η πλατφόρμα παραβιάζει προφανώς τους ευρωπαϊκούς κανόνες», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό (Jean-Noel Barrot) σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Franceinfo. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο».

Η ιστοσελίδα της Shein στη Γαλλία παρέμενε προσβάσιμη την Πέμπτη, ωστόσο εμφάνιζε μόνο τα ρούχα της εταιρείας και όχι το ευρύ φάσμα παιχνιδιών, ειδών σπιτιού και gadget που διατίθενται συνήθως στην πλατφόρμα της, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Οι υπουργοί Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ (Roland Lescure) και Ψηφιακής Πολιτικής Αν Λε Ενάνφ (Anne le Henanff) απέστειλαν επιστολή στην Επίτροπο Τεχνολογίας της Ε.Ε. Χέννα Βίρκουνεν (Henna Virkkunen), καλώντας την Επιτροπή να διερευνήσει τη Shein «χωρίς καθυστέρηση».

«Η Γαλλία ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβάσεις και εκτιμά ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι από τη δραστηριότητα της πλατφόρμας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.», ανέφεραν.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής και σημείωσε ότι η Κομισιόν θα αξιολογήσει το αίτημα και θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Η Shein δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Επικίνδυνα παιχνίδια και τοξικά κοσμήματα: Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ε.Ε.

Από την πλευρά του, ο Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανεμπορίου (HDE) κάλεσε επίσης την κυβέρνηση της Γερμανίας και τις αρχές της Ε.Ε. να τηρήσουν πιο αυστηρή στάση απέναντι στη Shein.

«Οι παραβιάσεις νόμων και κανονισμών πρέπει να έχουν συνέπειες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του HDE, Στέφαν Γκεντ (Stefan Genth), στο Reuters.

Ο οργανισμός δοκιμών προϊόντων Stiftung Warentest της Γερμανίας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι 110 από τα 162 προϊόντα που δοκίμασε από τη Shein και την ανταγωνίστρια πλατφόρμα Temu δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επισημαίνοντας επικίνδυνα παιχνίδια και τοξικά μέταλλα σε κοσμήματα.

Η Shein έχει χαρακτηριστεί ως «Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα (VLOP)» στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) της Ε.Ε., ο οποίος δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διερευνά πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας αυτής.

Ο DSA απαιτεί από τις πλατφόρμες να συλλέγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες για τους τρίτους πωλητές και να ελέγχουν την αγορά τους για μη συμμορφούμενα προϊόντα. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 6% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Η Shein είχε παγκόσμια έσοδα ύψους 37 δισ. δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της μητρικής της εταιρείας Roadget Business Pte Ltd στη Σιγκαπούρη.

Οι κινεζικές πλατφόρμες στο μικροσκόπιο της Ευρώπης

Η Shein έχει σχεδόν 146 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ε.Ε., σύμφωνα με την τελευταία έκθεση διαφάνειας που υπέβαλε στο πλαίσιο του DSA.

Νωρίτερα φέτος, η Κομισιόν είχε ζητήσει από την εταιρεία εσωτερικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους παράνομων προϊόντων και περιεχομένου στην πλατφόρμα της.

Η υπόθεση εντείνει τη συζήτηση για τη ρύθμιση των κινεζικών διαδικτυακών κολοσσών στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν αυστηρότερο έλεγχο για λόγους ασφάλειας καταναλωτών και προστασίας δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά ξεχωριστά την Temu, η οποία ανήκει στην κινεζική PDD Holdings, στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα του Ιουλίου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων μέσω του ιστότοπού της.

Παράλληλα, οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για τις Shein, Temu, AliExpress και Wish, σχετικά με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και η αδυναμία αποτροπής πρόσβασης ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο μέσω των ηλεκτρονικών αγορών τους.

Κομισιόν: Οι ψηφιακές πλατφόρμες στην ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέπουν πορνογραφικό περιεχόμενο ή πώληση όπλων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές, καθώς και με την κινεζική διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικής Shein, μετά από καταγγελία της Γαλλίας ότι η Shein επιτρέπει τη δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου ή την πώληση όπλων στην πλατφόρμα της, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ έχει λάβει την επιστολή της Γαλλίας με αίτημα για ανάληψη δράσης, προσθέτοντας ότι μια πλατφόρμα που επιτρέπει πορνογραφικό περιεχόμενο ή πώληση όπλων παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ, γεγονός που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν έχει γνώση για παρόμοιες ανησυχίες από άλλα κράτη-μέλη και διευκρίνισε ότι η ΕΕ δεν προτίθεται να αναστείλει τη λειτουργία οποιασδήποτε πλατφόρμας σε επίπεδο Ένωσης.

Προστασία του ελληνικού εμπορίου ζητά η ΕΣΕΕ

Η μεγάλη εμπορική αναστάτωση που έχει προκληθεί από την Shein και τις υπόλοιπες μεγάλες κινεζικές διαδικτυακές πλατφόρμες στην Ευρώπη, επηρεάζει σημαντικά και την ελληνική αγορά. Με δήλωση του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, μετά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος της εταιρίας Shein στη Γαλλία, τονίζει χαρακτηριστικά: «Αν μπορεί η Γαλλία να ενισχύει το νομικό και ελεγκτικό της οπλοστάσιο, γιατί όχι και η Ελλάδα;» και ζητά περαιτέρω μέτρα προστασίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Έντονες αντιδράσεις αλλά και ουρές για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Shein στο Παρίσι

Εν τω μεταξύ, με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχθηκε η γαλλική πρωτεύουσα το πρώτο μόνιμο κατάστημα της Shein, που άνοιξε την Τετάρτη στο ιστορικό πολυκατάστημα BHV Marais. Από τη μία, δεκάδες πελάτες σχημάτισαν ουρές για να δουν τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ από την άλλη, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της γαλλικής ένδυσης και πολίτες διαμαρτύρονται για την παρουσία του κολοσσού της «γρήγορης μόδας» στην καρδιά του Παρισιού.