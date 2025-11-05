Αντιδράσεις και ουρές για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Shein στο Παρίσι

Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχεται η γαλλική πρωτεύουσα το πρώτο μόνιμο κατάστημα της Shein, που άνοιξε σήμερα στο ιστορικό πολυκατάστημα BHV Marais. Από τη μία, δεκάδες πελάτες σχημάτισαν ουρές για να δουν τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ από την άλλη, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της γαλλικής ένδυσης και πολίτες διαμαρτύρονται για την παρουσία του κολοσσού της «γρήγορης μόδας» στην καρδιά του Παρισιού.

Η Shein, που έχει επικριθεί διεθνώς για τις περιβαλλοντικές της πρακτικές και τις συνθήκες εργασίας, βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με νέο κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία, μετά τον εντοπισμό στην πλατφόρμα της κουκλών σεξ με παιδική εμφάνιση. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στους εισαγγελείς, ενώ η γαλλική κυβέρνηση απείλησε με αποκλεισμό της εταιρείας από την αγορά σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιου περιεχομένου.

Η Shein αντέδρασε άμεσα, αφαιρώντας προσωρινά την κατηγορία προϊόντων για ενήλικες και απαγορεύοντας όλα τα προϊόντα τύπου “sex doll”. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για τον τρόπο που τα αντικείμενα αυτά ξέφυγαν από τα φίλτρα ελέγχου.

Όπως αναφέρει το Associated Press, στα εγκαίνια του καταστήματος, το κλίμα ήταν πολωμένο: διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το BHV, ενώ στο διαδίκτυο έχει δημιουργηθεί αναφορά κατά της Shein που έχει συγκεντρώσει πάνω από 120.000 υπογραφές. Οι οργανώσεις για το περιβάλλον και την προστασία των παιδιών καταδικάζουν την παρουσία της εταιρείας στη Γαλλία.

Ο Thibaut Ledunois, διευθυντής επιχειρηματικότητας στην Ομοσπονδία Έτοιμου Ενδύματος Γυναικών, χαρακτήρισε την ημέρα «μαύρη για τον γαλλικό κλάδο», κατηγορώντας τη Shein για την «κακή και απαράδεκτη δραστηριότητα» της διεθνώς.

Από την πλευρά της, η Société des Grands Magasins, ιδιοκτήτρια του BHV, επαίνεσε τη γρήγορη αντίδραση της Shein για το σκάνδαλο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις και να συμβάλλει στην οικονομική αναζωογόνηση του πολυκαταστήματος, το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Το νέο κατάστημα της Shein στο Παρίσι σηματοδοτεί μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις απαιτήσεις των καταναλωτών και τις επικρίσεις για τις πρακτικές της εταιρείας, ενώ τα επόμενα βήματα της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά θα παρακολουθούνται στενά από αρχές και οργανώσεις.