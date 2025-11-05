ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αντιδράσεις και ουρές για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Shein στο Παρίσι
Επιχειρήσεις
16:00 - 05 Νοε 2025

Αντιδράσεις και ουρές για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Shein στο Παρίσι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχεται η γαλλική πρωτεύουσα το πρώτο μόνιμο κατάστημα της Shein, που άνοιξε σήμερα στο ιστορικό πολυκατάστημα BHV Marais. Από τη μία, δεκάδες πελάτες σχημάτισαν ουρές για να δουν τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ από την άλλη, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της γαλλικής ένδυσης και πολίτες διαμαρτύρονται για την παρουσία του κολοσσού της «γρήγορης μόδας» στην καρδιά του Παρισιού.

Η Shein, που έχει επικριθεί διεθνώς για τις περιβαλλοντικές της πρακτικές και τις συνθήκες εργασίας, βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με νέο κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία, μετά τον εντοπισμό στην πλατφόρμα της κουκλών σεξ με παιδική εμφάνιση. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στους εισαγγελείς, ενώ η γαλλική κυβέρνηση απείλησε με αποκλεισμό της εταιρείας από την αγορά σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιου περιεχομένου.

Η Shein αντέδρασε άμεσα, αφαιρώντας προσωρινά την κατηγορία προϊόντων για ενήλικες και απαγορεύοντας όλα τα προϊόντα τύπου “sex doll”. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για τον τρόπο που τα αντικείμενα αυτά ξέφυγαν από τα φίλτρα ελέγχου.

Όπως αναφέρει το Associated Press, στα εγκαίνια του καταστήματος, το κλίμα ήταν πολωμένο: διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το BHV, ενώ στο διαδίκτυο έχει δημιουργηθεί αναφορά κατά της Shein που έχει συγκεντρώσει πάνω από 120.000 υπογραφές. Οι οργανώσεις για το περιβάλλον και την προστασία των παιδιών καταδικάζουν την παρουσία της εταιρείας στη Γαλλία.

Ο Thibaut Ledunois, διευθυντής επιχειρηματικότητας στην Ομοσπονδία Έτοιμου Ενδύματος Γυναικών, χαρακτήρισε την ημέρα «μαύρη για τον γαλλικό κλάδο», κατηγορώντας τη Shein για την «κακή και απαράδεκτη δραστηριότητα» της διεθνώς.

Από την πλευρά της, η Société des Grands Magasins, ιδιοκτήτρια του BHV, επαίνεσε τη γρήγορη αντίδραση της Shein για το σκάνδαλο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις και να συμβάλλει στην οικονομική αναζωογόνηση του πολυκαταστήματος, το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Το νέο κατάστημα της Shein στο Παρίσι σηματοδοτεί μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις απαιτήσεις των καταναλωτών και τις επικρίσεις για τις πρακτικές της εταιρείας, ενώ τα επόμενα βήματα της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά θα παρακολουθούνται στενά από αρχές και οργανώσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Ειδήσεις

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
Ειδήσεις

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

CrediaBank: Εγκαίνια για το κατάστημα Νέας Εμπειρίας της Πανεπιστημίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank: Εγκαίνια για το κατάστημα Νέας Εμπειρίας της Πανεπιστημίου

Ίλιον: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων
Ειδήσεις

Ίλιον: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ