Καφούνης: Προστασία του ελληνικού εμπορίου ζητά η ΕΣΕΕ μετά την υπόθεση Shein στη Γαλλία
11:57 - 06 Νοε 2025

Με δήλωση του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, μετά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος της εταιρίας Shein στη Γαλλία, τονίζει χαρακτηριστικά: «Αν μπορεί η Γαλλία να ενισχύει το νομικό και ελεγκτικό της οπλοστάσιο, γιατί όχι και η Ελλάδα;». 

Την ανάγκη προστασίας του κόσμου του εμπορίου με ανάλογο τρόπο με ο,τι συμβαίνει στη Γαλλία επισημαίνει ο Σταύρος Καφούνης.

Όπως αναφέρει: «Η ανατριχιαστική υπόθεση με την παιδική «κούκλα του σεξ» στη Γαλλία απέδειξε περίτρανα ότι οι μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αφεθεί να λειτουργούν στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό, σε καθεστώς ασυδοσίας: σχεδόν ανύπαρκτοι έλεγχοι για την ασφάλεια των προϊόντων και συνθήκες επί της ουσίας αθέμιτου ανταγωνισμού, σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, η αναστολή λειτουργίας που επέβαλαν τελικά οι γαλλικές αρχές στην πλατφόρμα που διέθετε το παράνομο προϊόν, αλλά και τα υψηλά πρόστιμα κατά της ίδιας εταιρίας που είχαν προηγηθεί, καταδεικνύουν ότι η λήψη εθνικών μέτρων και η ενεργοποίηση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών είναι η μόνη λύση.

Όσο, τουλάχιστον, η βραδυπορούσα γραφειοκρατία των Βρυξελλών εξακολουθεί να «μαδάει τη μαργαρίτα» για το πότε και ποια ακριβώς μέτρα «θα» λάβει. Μάλιστα, είναι γνωστό πως η Γαλλία ετοιμάζεται να ψηφίσει και νόμο που θα περιορίζει τις επιπτώσεις της εισαγόμενης «γρήγορης μόδας» στην εθνική της οικονομία. Το ερώτημα είναι: Αν μπορεί η Γαλλία να ενισχύει το νομικό και ελεγκτικό της «οπλοστάσιο» χωρίς να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, γιατί όχι και η Ελλάδα; Η επιβολή ενός τέλους διαχείρισης το οποίο θα καταβάλλουν οι ασιατικές πλατφόρμες και η αυστηροποίηση των ελέγχων θα πρέπει να είναι τα πρώτα εθνικά μέτρα-αναχώματα, τουλάχιστον έως ότου καταργηθεί ο - απαράδεκτος – κανονισμός de minimis. Αλλιώς, δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα και στη χώρα μας, έναν από τους ψηφιακούς γίγαντες ηλεκτρονικού εμπορίου να ανοίγει φυσικό κατάστημα, όπως έγινε στο Παρίσι.

Τι θα τον εμποδίσει, αν όχι ένα πιο αυστηρό εθνικό θεσμικό πλαίσιο; Η ΕΣΕΕ, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου, ήταν η πρώτη που έκρουσε σε όλους τους τόνους τον κώδωνα του κινδύνου και τεκμηρίωσε επιστημονικά τα μεγάλα οικονομικά πλήγματα από τις ασιατικές πλατφόρμες κατά των ελληνικών επιχειρήσεων και των δημοσίων εσόδων. Σήμερα, δηλώνουμε περισσότερο ανήσυχοι αλλά και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Καλούμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις μας και την ΕΕ να αφυπνισθεί από τον λήθαργο, προτού είναι αργά για την ενιαία και την ελληνική αγορά».

