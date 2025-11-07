Κατάρ: Με τσουνάμι επενδύσεων «στήνει» μια νέα Ριβιέρα στην Αίγυπτο

Η Αίγυπτος και το Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών και τουριστικών υποδομών στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, στο πλαίσιο δέσμευσης της Ντόχα προς το Κάιρο για επενδύσεις ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.

Ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι δήλωσε σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου ότι το Κατάρ θα καταβάλει 3,5 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο για τη γη που θα παραχωρηθεί για το σχέδιο στην Αλάμ Αλ-Ρουμ.

Η πληρωμή για τη γη αποτελεί μέρος μιας επένδυσης ύψους 29,7 δισ. δολαρίων από την Qatari Diar, τον βραχίονα ακινήτων του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ντόχα, στο σχέδιο, που θα περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες και τουριστικές υποδομές, κυρίως γήπεδα γκολφ και μαρίνες και μία έκταση 7 χλμ. στην ακτογραμμή που δεν έχει αναπτυχθεί περίπου 480 χλμ. βορειοδυτικά του Καΐρου. Τα 3,5 δισ. δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους και τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της Αιγύπτου, δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Οικονομικών Άχμεντ Κουτσούκ στο Ρόιτερς.

Η Αίγυπτος θα παραλάβει επίσης οικιστικές μονάδες εκτιμώμενης αξίας 1,8 δισ. δολαρίων και το 15% από τα κέρδη του σχεδίου όταν η Diar ανακτήσει τα επενδυτικά κόστη της, είπε ο Μαντμπούλι.