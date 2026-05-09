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Cenergy Holdings: Τριπλό επενδυτικό στοίχημα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία – Στόχος EBITDA €400 εκατ.
Επιχειρήσεις
11:35 - 09 Μάι 2026

Cenergy Holdings: Τριπλό επενδυτικό στοίχημα σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Βρετανία – Στόχος EBITDA €400 εκατ.

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης για τη διετία 2026-2027 κινείται η Cenergy, επενδύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης στην Ελλάδα, στη διεύρυνση της παρουσίας της στις ΗΠΑ και στην ωρίμανση της δραστηριότητάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, η διοίκηση του ομίλου  και δη ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Αλέξανδρος Μπένος, στο πλαίσιο της παρουσίασης στο Χρηματιστήριο την Παρασκευή 8 Μαΐου  της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη συνέχεια, στηριζόμενη στο υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, στη διεθνή ζήτηση για ενεργειακές υποδομές και στη στρατηγική επιλογή έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση, το 2025 αποτέλεσε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον όμιλο, με έμφαση τόσο στην ποιότητα των έργων όσο και στην υλοποίηση επενδύσεων εντός Ελλάδας. Στην Κορινθία ολοκληρώθηκε η μεγάλη επένδυση για τα υποβρύχια καλώδια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το project στη Θήβα, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Η επόμενη χρονιά θεωρείται κομβική, καθώς τότε θα φανεί για πρώτη φορά η πλήρης αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

Οι ΗΠΑ

Σημαντικό βάρος δίνεται πλέον στην αμερικανική αγορά, όπου η Cenergy προχωρά στην ανάπτυξη μονάδας χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ. Η κατασκευή εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και η παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στόχος, όπως αναφέρθηκε, του ομίλου είναι να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής αγοράς, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σημαντικά ελλείμματα σε δίκτυα και ενεργειακές υποδομές.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση εκτιμά ότι η ραγδαία ανάπτυξη των data centers δημιουργεί νέες ανάγκες για ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για χερσαία καλώδια μέσης τάσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπορική διείσδυση στις ΗΠΑ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, με την εταιρεία να βρίσκεται ήδη σε επαφές με αμερικανικούς ομίλους και utilities.

Το Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, η Cenergy όπως αναφέρθηκε ενισχύει την παρουσία της και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω επένδυσης σε μονάδα σωλήνων χάλυβα που μπαίνει εκ νέου σε λειτουργία. Η περιοχή, όπως σημειώνεται, διαθέτει ισχυρή βιομηχανική κουλτούρα και δίνει πρόσβαση σε μία αγορά με διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο μετά το Brexit. Σημειώνεται ότι η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας προσεγγίζει εκείνη της Θίσβης, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η διοίκηση αναμένει πιο σαφή εικόνα για τον κύκλο εργασιών που μπορεί να παράγει το εργοστάσιο.

Ανεκτέλεστο

Επίσης όπως αναφέρθηκε, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε πέρυσι στα 2,4 δισ. ευρώ, χωρίς να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στο 2025, κυρίως λόγω χρονισμού στις αναθέσεις. Ωστόσο, η σωληνουργία ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο έργων, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, με συμβάσεις που εκτείνονται από την Αυστραλία έως τις ΗΠΑ.

Έτσι, η διοίκηση εκτιμά ότι μέσα στο 2026 το ανεκτέλεστο θα ενισχυθεί σημαντικά, καθώς αναμένεται να ξεμπλοκάρουν διαδικασίες ανάθεσης διεθνών έργων.

Στόχοι

Με βάση τη διοίκηση, επίσης, στις βασικές προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς περιλαμβάνονται η συνέχιση των επενδύσεων στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, η επαναλειτουργία της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας χωρίς μεγάλης κλίμακας νέες κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτός της αμερικανικής αγοράς. Η διοίκηση υπενθυμίζει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στις ΗΠΑ καλύπτει τις ανάγκες έως τα τέλη του 2026, χωρίς να απαιτείται νέα ενίσχυση.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, στοιχείο που θεωρεί ότι τη διαφοροποιεί διαχρονικά έναντι του ανταγωνισμού. Εξίσου σημαντική θεωρείται η διαχείριση γεωπολιτικών κινδύνων και προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι η φιλοσοφία του ομίλου παραμένει προσανατολισμένη στη συνετή διαχείριση και στην αποφυγή υπερβολικού ρίσκου.

Οικονομικά στοιχεία

Σε οικονομικό επίπεδο, η κερδοφορία αυξήθηκε κατά 28% και ο κύκλος εργασιών κατά 15%, ενώ, παρά την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα, ο όμιλος διατήρησε θετικές ταμειακές ροές. Για το 2026 η διοίκηση τοποθετεί το EBITDA κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανάπτυξη στον κλάδο των καλωδίων παραμένει σταθερή χρόνο με τον χρόνο, ενώ το μέρισμα που θα διανεμηθεί στις 24 Ιουνίου είναι αυξημένο κατά 86% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ενέργεια

Σε ό,τι αφορά τις αγορές ενέργειας, η διοίκηση σημείωσε ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ και κυρίως στην υπεράκτια αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ παραμένουν προσωρινά «παγωμένες». Ωστόσο, εκτιμά ότι όταν αλλάξουν οι συνθήκες, η εταιρεία θα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Προς το παρόν, το βασικό ενδιαφέρον στρέφεται στα έργα χερσαίων καλωδίων.

Η Cenergy βλέπει επίσης σημαντικές προοπτικές στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες υποδομές είναι απαραίτητες για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από μία μόνο αγορά. Παράλληλα, εκτιμά ότι το υδρογόνο θα αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο πριν το 2030.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η στρατηγική του ομίλου παραμένει προσανατολισμένη στην κερδοφορία και όχι αποκλειστικά στον όγκο παραγωγής, με έμφαση σε έργα υψηλής τεχνογνωσίας και υψηλών περιθωρίων, όπως εκείνα που αφορούν βαθιά και απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Με όπλα την εξωστρέφεια, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βιομηχανική τεχνογνωσία, η Cenergy εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τις προοπτικές του 2026 και των επόμενων ετών.

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