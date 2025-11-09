ΗΠΑ: Ο Τραμπ προαναγγέλλει «μερίσματα» 2.000 δολαρίων ανά πολίτη από τους δασμούς
Ειδήσεις
20:55 - 09 Νοε 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προαναγγέλλει «μερίσματα» 2.000 δολαρίων ανά πολίτη από τους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε ότι οι εισπράξεις από τους δασμούς θα αποδώσουν «μερίσματα» τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά πολίτη, εξαιρουμένων των ατόμων με υψηλά εισοδήματα.

Η δήλωση έγινε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρισκόταν σε Σαββατοκύριακο γκολφ στη Φλόριντα, εν μέσω της 40ής ημέρας διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «ανόητους» όσους αντιτίθενται στους δασμούς του και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισπράττουν «τρισεκατομμύρια» δολάρια από αυτά τα μέτρα. Τόνισε ότι τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να αρχίσει η αποπληρωμή του χρέους ύψους 37 τρισ. δολαρίων, ενώ επισήμανε παράλληλα το ρεκόρ επενδύσεων και την ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο θα καταβληθεί σε όλους», χωρίς να προσδιοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα ή διαδικασία καταβολής.

Πιο αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο truthsocial: «Άνθρωποι που είναι αντίθετοι στους δασμούς είναι ΑΝΟΗΤΟΙ! Είμαστε τώρα η πλουσιότερη και πιο σεβαστή χώρα στον κόσμο, με σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό και ρεκόρ στην τιμή του χρηματιστηρίου. Τα 401(k) (ταμεία συνταξιοδότησης) βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Εισπράττουμε τρισεκατομμύρια δολάρια και σύντομα θα αρχίσουμε να αποπληρώνουμε το ΤΕΡΑΣΤΙΟ μας ΧΡΕΟΣ, ύψους 37 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει ρεκόρ επενδύσεων στις ΗΠΑ, με εργοστάσια και βιομηχανικές μονάδες να ξεφυτρώνουν παντού.

Ένα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (εξαιρουμένων των ατόμων με υψηλά εισοδήματα!) θα καταβληθεί σε όλους».

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στην εκπομπή This Week του ABC ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα μπορούσαν να φτάσουν σε τρισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια», προσθέτοντας ότι ο βασικός στόχος είναι η εξισορρόπηση του εμπορίου και η δημιουργία πιο δίκαιων συνθηκών για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, «τα έσοδα από τους δασμούς θα είναι σημαντικά στην αρχή, αλλά θα μειωθούν με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν μέσω των εταιρικών φόρων, ενώ θα δημιουργηθούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».

Ο Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα την Κυριακή για να παρακολουθήσει αγώνα των Washington Commanders, πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2025 - 21:00
