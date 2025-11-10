Συνάντηση Τραμπ - αλ Σάραα: Αναστέλλονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη Συρία για 180 ημέρες

Αναστέλλεται το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία για 180 ημέρες ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μετά την συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάραα στο Λευκό Οίκο. Η αναστολή δεν ισχύει για ορισμένες συναλλαγές που αφορούν τη Ρωσία και το Ιράν.

Σε μια σύντομη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προεδρία της Συρίας ανέφερε ότι ο αλ-Σαράα και ο Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τους τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης αυτών των δεσμών.

Συζήτησαν επίσης «περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Ο πρώην αρχηγός της τζιχαντιστικής οργάνωσης αλ Νούσρα, Αχμέντ αλ Σάραα, ανέτρεψε τον Μπασάρ-αλ Άσαντ και πέρασε τη Δευτέρα το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Αμερικανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι πρόκειται για μία ιστορική επίσκεψη, καθώς είναι η πρώτη Σύρου προέδρου στην Ουάσινγκτον από το 1946! Και φυσικά είναι αξιοσημείωτο ότι την ιστορική αυτή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί ένας μέχρι πρότινος χαρακτηρισμένος τρομοκράτης από τις αρχές των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συναντάται με τον Σάραα στην Ουάσινγκτον, έξι μήνες μετά την πρώτη τους συνάντηση στη Σαουδική Αραβία, όπου ο ηγέτης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων, και λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν ήταν πλέον χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης.

Ο Σάραα έφτασε στον Λευκό Οίκο χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συχνά δίνονται σε ξένους ηγέτες που επισκέπτονται τον Οίκο, σχολιάζει το Reuters. Μπήκε από μια πλαϊνή είσοδο που δεν είναι ορατή στους δημοσιογράφους αντί από την κύρια πόρτα της Δυτικής Πτέρυγας όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες.