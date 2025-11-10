ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Τραμπ - αλ Σάραα: Αναστέλλονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη Συρία για 180 ημέρες
Ειδήσεις
20:03 - 10 Νοε 2025

Συνάντηση Τραμπ - αλ Σάραα: Αναστέλλονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη Συρία για 180 ημέρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αναστέλλεται το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία για 180 ημέρες ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μετά την συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάραα στο Λευκό Οίκο. Η αναστολή δεν ισχύει για ορισμένες συναλλαγές που αφορούν τη Ρωσία και το Ιράν.    

Σε μια σύντομη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προεδρία της Συρίας ανέφερε ότι ο αλ-Σαράα και ο Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τους τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης αυτών των δεσμών.

Συζήτησαν επίσης «περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Ο πρώην αρχηγός της τζιχαντιστικής οργάνωσης αλ Νούσρα, Αχμέντ αλ Σάραα, ανέτρεψε τον Μπασάρ-αλ Άσαντ και πέρασε τη Δευτέρα το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Αμερικανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι πρόκειται για μία ιστορική επίσκεψη, καθώς είναι η πρώτη Σύρου προέδρου στην Ουάσινγκτον από το 1946! Και φυσικά είναι αξιοσημείωτο ότι την ιστορική αυτή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί ένας μέχρι πρότινος χαρακτηρισμένος τρομοκράτης από τις αρχές των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συναντάται με τον Σάραα στην Ουάσινγκτον, έξι μήνες μετά την πρώτη τους συνάντηση στη Σαουδική Αραβία, όπου ο ηγέτης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων, και λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν ήταν πλέον χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης.

Ο Σάραα έφτασε στον Λευκό Οίκο χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συχνά δίνονται σε ξένους ηγέτες που επισκέπτονται τον Οίκο, σχολιάζει το Reuters. Μπήκε από μια πλαϊνή είσοδο που δεν είναι ορατή στους δημοσιογράφους αντί από την κύρια πόρτα της Δυτικής Πτέρυγας όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 23:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Λιβανό: Πετάει αλλού την ευθύνη σχετικά με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Λιβανό: Πετάει αλλού την ευθύνη σχετικά με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Συνάντηση Νετανιάχου - Κούσνερ: Στο τραπέζι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
Ειδήσεις

Συνάντηση Νετανιάχου - Κούσνερ: Στο τραπέζι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Κατεπείγουσα ερώτηση Τσιόδρα σε Κομισιόν: Δραστική αύξηση ευρωπαϊκών πόρων για ενεργειακές διασυνδέσεις
Πολιτική

Κατεπείγουσα ερώτηση Τσιόδρα σε Κομισιόν: Δραστική αύξηση ευρωπαϊκών πόρων για ενεργειακές διασυνδέσεις

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά - Ποια τα κυκλοφοριακά οφέλη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά - Ποια τα κυκλοφοριακά οφέλη

Επανεκλογή και καθοριστική παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο του UN Tourism – Ηγετικός ρόλος στις διεθνείς τουριστικές πρωτοβουλίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επανεκλογή και καθοριστική παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο του UN Tourism – Ηγετικός ρόλος στις διεθνείς τουριστικές πρωτοβουλίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα
Ειδήσεις

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ