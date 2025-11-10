Συνάντηση Νετανιάχου - Κούσνερ: Στο τραπέζι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
19:15 - 10 Νοε 2025

Συνάντηση Νετανιάχου - Κούσνερ: Στο τραπέζι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα (10/11), στην Ιερουσαλήμ με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν τη δεύτερη και πιο περίπλοκη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η εκπρόσωπος Τύπου Σος Μπεντρόσιαν δήλωσε πως οι δύο άνδρες εξέτασαν τόσο την παρούσα φάση της εκεχειρίας, με έμφαση στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων, όσο και το επόμενο στάδιο, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη διασφάλιση ότι η οργάνωση δεν θα έχει πολιτικό ή στρατιωτικό ρόλο στο μέλλον της περιοχής.

Το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Η συνάντηση του γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό ηγέτη πραγματοποιήθηκε έναν μήνα μετά την εντατικοποίηση των αμερικανικών και περιφερειακών πιέσεων για την εφαρμογή εκεχειρίας, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν περιορίζεται στην παύση των εχθροπραξιών, αλλά προϋποθέτει συμφωνία επί ζητημάτων που είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες, μεταξύ αυτών, η τύχη των μαχητών της Χαμάς που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τη Ράφα.

Το ζήτημα των εγκλωβισμένων μαχητών

Σύμφωνα με Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, περίπου 200 μαχητές της Χαμάς παραμένουν στα τούνελ κάτω από τη Ράφα, περιοχή η οποία εξακολουθεί να ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς ζητά να τους επιτραπεί να αποχωρήσουν με ασφάλεια, αίτημα στο οποίο αντιστέκεται το Ισραήλ, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στις συζητήσεις επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Νετανιάχου–Κούσνερ επικεντρώθηκε και στην πιθανότητα δημιουργίας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η εμπλοκή Τραμπ

Η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ υπογράμμισε ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη Γάζα λαμβάνονται σε συνεννόηση με τη διοίκηση Τραμπ, η οποία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο σχέδιο εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η χορήγηση ασφαλούς διόδου στους μαχητές της Χαμάς, με αντάλλαγμα τον πλήρη αφοπλισμό τους, θα αποτελούσε δοκιμασία για την αξιοπιστία της συμφωνίας και προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, δύο δυτικοί διπλωμάτες ανέφεραν ότι το Ισραήλ παραμένει απρόθυμο να επιτρέψει οποιαδήποτε ασφαλή μετακίνηση των μαχητών είτε προς άλλες περιοχές της Γάζας είτε προς την Αίγυπτο.

Η στάση της Χαμάς

Αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, επισημαίνοντας πως η οργάνωση επιδιώκει την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσε να επικαλεστεί το Ισραήλ για να την υπονομεύσει.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο παράδοσης των μαχητών, χαρακτηρίζοντάς το «κόκκινη γραμμή» για το κίνημα.

Η έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ θα καθορίσει αν η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να προχωρήσει, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανασυγκρότηση της Γάζας αποτελούν τα πιο δύσκολα και αμφιλεγόμενα σημεία της διαδικασίας.

