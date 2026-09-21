Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street, με ώθηση από την πτώση στο πετρέλαιο

Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα (21/9), καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, με τη Wall Street να προσπαθεί να ανακάμψει από μια εβδομάδα που ήταν ως επί το πλείστον πτωτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,35% στις 51.864,05 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,61% στις 7.696,03 μονάδες και ο Nadaq σημειώνει άλμα 0,99% στις 26.787,42 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Dow υποχώρησε κατά 1,7%, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση περίπου 0,1%. Μόνο ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,7%.

Η άνοδος της Δευτέρας ενισχύεται από την πτώση κατά 3% του αμερικανικού αργού, στα 97,09 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent υποχωρεί επίσης περισσότερο από 3%, στα 100,50 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία με πυραύλους και drones το Σάββατο. Αργότερα την ίδια ημέρα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν απειλές για επανέναρξη των επιθέσεων.

Ωστόσο, η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να παραμείνει στο τραπέζι βραχυπρόθεσμα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν μέσα στην εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναλυτές της JPMorgan σημείωσαν πρόσφατα ότι οι ροές πετρελαίου «παραμένουν εκπληκτικά ισχυρές», παρά τις πρόσφατες διαταραχές.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν παράλληλα με την πτώση του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, στο 4,957%, ενώ αντίστοιχη ήταν η πτώση και στην απόδοση του 30ετούς ομολόγου, στο 5,294%.

Καθώς οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο τον επίμονο πληθωρισμό και τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αύξησε την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια.

«Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής», έγραψε σε σημείωμά του τη Δευτέρα ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι κίνδυνοι για την προσφορά «δεν πρόκειται να εξαφανιστούν», σημειώνοντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «συνεχίζει να απειλεί την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας περιορίζουν περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων».

«Όσο περισσότερο διαρκεί αυτό το ενεργειακό σοκ, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να εμφανιστούν δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις», συνέχισε.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη σημασία μιας κρίσιμης συνάντησης κορυφής αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Στην ατζέντα θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη, οι δασμοί και τα κρίσιμα ορυκτά. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συναντήθηκε με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κινούνται ανοδικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας. Η μετοχή της Intel ενισχύθηκε περισσότερο από 5%, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η Dell Technologies και η Advanced Micro Devices (AMD), σημείωσαν άνοδο άνω του 2% και 3%, αντίστοιχα.

«Η ίδια γεωπολιτική σύγκρουση που αυξάνει τις τιμές της ενέργειας είναι επίσης αυτή που κρατά τη Fed σε πιο επιθετική στάση και πιέζει τα κινεζικά διυλιστήρια», έγραψε ο Jeffrey Roach, επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial.

Η επιτροπή του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς «έχει συνδέσει τις πληθωριστικές της προβλέψεις με την προϋπόθεση ότι οι αγορές πετρελαίου θα σταθεροποιηθούν, ενώ και ο δημοσιονομικός σχεδιασμός του Πεκίνου εξαρτάται από την ίδια μεταβλητή».