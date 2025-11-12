Ο Ζελένσκι ζητά διαφάνεια και απαιτεί την απομάκρυνση των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε την Τετάρτη 12/11 την απομάκρυνση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας, εντείνοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες». Ο πρόεδρος επισήμανε τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η Ουκρανία και χαρακτήρισε «απίστευτο» το γεγονός ότι εξακολουθούν να σημειώνονται κομπίνες στον ενεργειακό τομέα, παρά τις προσπάθειες μεταρρύθμισης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χέρμαν Γκαλουστσένκο, ανήρτησε στο Facebook ότι στηρίζει την προσωρινή του απομάκρυνση, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτισμένο και ενδεδειγμένο σενάριο», ενώ δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η υπουργός Ενέργειας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, υπέβαλε την παραίτησή της και δήλωσε ότι δεν έχει υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα.

Η κίνηση αυτή του Ζελένσκι έρχεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας της ουκρανικής κυβέρνησης να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον ενεργειακό τομέα, έναν κρίσιμο τομέα για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από διεθνείς παρατηρητές, καθώς οι έρευνες για διαφθορά συνδέονται με την ευρύτερη προσπάθεια της Ουκρανίας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να διασφαλίσει την αξιοπιστία του κράτους.