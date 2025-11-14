ΗΠΑ: Μικρή υποχώρηση στις αιτήσεις ανεργίας - Σταθερή αγορά εργασίας παρά το παρατεταμένο shutdown
17:22 - 14 Νοε 2025

ΗΠΑ: Μικρή υποχώρηση στις αιτήσεις ανεργίας - Σταθερή αγορά εργασίας παρά το παρατεταμένο shutdown

Reporter.gr Newsroom
Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με εκτίμηση της Haver Analytics, υποδεικνύοντας σταθερές συνθήκες στην αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας υποχώρησαν σε εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο 227.543 για την εβδομάδα που έληξε στις 8 Νοεμβρίου, από 228.899 την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Haver Analytics. Ο αριθμός ήταν σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των JPMorgan, Goldman Sachs και Nationwide.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια κυβερνητικό shutdown στην ιστορία έληξε το βράδυ της Τετάρτης, και το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να επαναλάβει τη δημοσίευση της έκθεσης για τις αιτήσεις ανεργίας την επόμενη Πέμπτη.

Το 43ήμερο shutdown ανέστειλε τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των επίσημων οικονομικών δεδομένων. Ωστόσο, οι πολιτείες συνέχισαν να συλλέγουν στοιχεία για τις αιτήσεις, τα οποία η Haver Analytics και οικονομολόγοι της Wall Street χρησιμοποίησαν για να εξάγουν εβδομαδιαίες εκτιμήσεις, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του Υπουργείου Εργασίας.

Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τη Μασαχουσέτη και έγιναν παραδοχές, αντίστοιχες με τις πρακτικές του Υπουργείου. Τα εκτιμώμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή σε αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι οικονομολόγοι περιγράφουν ως αγορά εργασίας «χωρίς προσλήψεις, χωρίς απολύσεις».

Ωστόσο, έχει σημειωθεί αύξηση στις ανακοινώσεις απολύσεων από εταιρείες, όπως η Amazon, κάτι που ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι μπορεί να αποτυπωθεί στα στοιχεία των αιτήσεων μέσα στο επόμενο έτος.

«Οι αρχικές αιτήσεις παραμένουν πολύ κοντά στα επίπεδα των τελευταίων ετών για την ίδια περίοδο και δεν δίνουν την αίσθηση κάποιας ανησυχητικής αύξησης στις απολύσεις, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί ελαφρώς από το shutdown, το οποίο άρχισε να γίνεται πιο διαταρακτικό αυτό τον μήνα», δήλωσε ο Abiel Reinhart, οικονομολόγος της JPMorgan.

Η αγορά εργασίας σε κατάσταση αναμονής

Ορισμένες αναφορές του ιδιωτικού τομέα υποδηλώνουν επιδείνωση της αγοράς εργασίας. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι αναφορές αυτές έχουν ιστορικά χαμηλή ακρίβεια και προτείνουν να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας.

Αν και η κυβέρνηση αναμένεται να δημοσιεύσει την καθυστερημένη έκθεση απασχόλησης του Σεπτεμβρίου την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να αποκτηθεί σαφής εικόνα της αγοράς εργασίας.

Λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και ενδείξεων σχετικής σταθερότητας στην αγορά εργασίας, περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed διστάζουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση, μετά τις δύο μειώσεις επιτοκίων που έγιναν φέτος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:08
