Σλοβακία: Δηλώνει ότι η αμερικανική εξαίρεση για το ρωσικό πετρέλαιο «αγγίζει» και τις δικές της εισαγωγές
17:37 - 14 Νοε 2025

Σλοβακία: Δηλώνει ότι η αμερικανική εξαίρεση για το ρωσικό πετρέλαιο «αγγίζει» και τις δικές της εισαγωγές

Reporter.gr Newsroom
Η εξαίρεση που εξασφάλισε η Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών ισχύει και για τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου προς τη Σλοβακία, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Οικονομίας της χώρας, Ντενίσα Σάκοβα. Όπως διευκρίνισε, η εξαίρεση έχει διάρκεια ενός έτους και αφορά τις παραδόσεις μέσω των υφιστάμενων αγωγών.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έχει η εταιρεία MOL, στην οποία ανήκει το σλοβακικό διυλιστήριο Slovnaft και η οποία διαχειρίζεται τις αγορές αργού πετρελαίου για λογαριασμό τόσο της Ουγγαρίας όσο και της Σλοβακίας. Η εξαίρεση επιτρέπει στη Σλοβακία να συνεχίσει την προμήθεια ρωσικού αργού, το οποίο παραμένει κρίσιμο για τη λειτουργία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας.

Η Μπρατισλάβα είχε εκφράσει ανησυχίες για την πιθανότητα να επηρεαστεί η ενεργειακή της ασφάλεια από τις αμερικανικές κυρώσεις. Η σημερινή ανακοίνωση, ωστόσο, διασφαλίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις εισαγωγές, τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Σλοβακίας δηλώνει ότι θα επιδιώξει περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, ώστε να μειώσει σταδιακά την εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, μια εξάρτηση που παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:05
