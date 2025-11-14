Reuters: Σε συνομιλίες με το Ισραήλ η Ελλάδα για προμήθεια πυραυλικών συστημάτων αξίας €650 εκατ.
22:21 - 14 Νοε 2025

Reuters: Σε συνομιλίες με το Ισραήλ η Ελλάδα για προμήθεια πυραυλικών συστημάτων αξίας €650 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Σε συνομιλίες με το Ισραήλ βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πρακτορείου Reuters, για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού αμυντικού θόλου· μία κίνηση στο πλαίσιο του σχεδίου για εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της χώρας.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Αθήνα σκοπεύει να δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 για την αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των εξοπλισμών.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε αυτό το πλαίσιο, εάν η συμφωνία με Ισραήλ προχωρήσει, περίπου 3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού συστήματος που θα φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το σύστημα αυτό θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει – σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα – και επιθέσεις από drones.

Εκτός αυτού, στα σχέδια του Υπουργείο Άμυνας είναι και η αγορά νέων stealth μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο αποκάλυψαν ότι για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» η Ελλάδα σκοπεύει να αγοράσει 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ενταθούν εντός του επόμενου μήνα, ενώ εάν η συμφωνία ευοδωθεί, ελληνικές εταιρείες πρόκειται να αναλάβουν περίπου το 25% του έργου.

Οι νέες αυτές εξελίξεις εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της Αθήνας για αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και ενίσχυση της άμυνας στα ανατολικά.

Ως εκ τούτου, τα νέα συστήματα– σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ – θα αξιοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων με την Τουρκία. Η εκτιμώμενη αξία των 36 συστημάτων πυροβολικού PULS, κατασκευασμένων από την ισραηλινή εταιρεία Elbit, ανέρχεται σε 650 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot για την αντιαεροπορική άμυνα. Στόχος, δε, είναι να αντικατασταθούν τα τα παλαιότερα ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300.

Υπενθυμίζεται πως και το 2024 η ελληνική πλευρά είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για την αγορά σύγχρονων αντιαεροπορικών και πυροβολικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά οι συζητήσεις «πάγωσαν» εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 10:02
